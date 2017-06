Meedoen met een Tourpool? Hier moet je op letten

Dit is een geüpdatete versie van een artikel dat we in 2015 voorafgaand aan de Tour de France maakten.

Bijna net zo’n wezenlijk onderdeel tijdens de drie weken Tour als de wedstrijd zelf is de wedstrijd op de achtergrond: de prestaties in de Tourpools. Vrienden, collega’s, familieleden: ze worden allemaal concurrenten in de strijd om de titel ‘beste wielerkenner’. Maar hoe maak je nou de meeste kans daarop? Nrc.nl stelde een handleiding samen, die je binnen een paar minuten tot echte kenner maakt.

Tourpools zijn er in vele soorten en maten. Omdat we het zo toegankelijk mogelijk willen houden, beperken we ons tot de gratis varianten. Grofweg kun je spreken van twee soorten pools: die met vrije keuze van renners, en die met een beperking qua budget. In het geval van die pools zijn renners van wie verwacht wordt dat ze goed gaan presenteren – neem de klassementsfavorieten – duurder dan de knechten.

Ook qua intensiteit is er onderscheid te maken: sommige pools vragen enkel om een voorselectie, waarna je je pool drie weken lang met rust kunt laten, anderen willen dat je dagelijks een selectie maakt. Dan zijn er nog kleine variaties: sommige sites laten je helemaal vrij in de keuze van je renners, anderen willen dat je van elk soort renner (klassements-, sprinter, klimmer, aanvaller) een aantal kiest.

Ten slotte worden er soms extra mogelijkheden geboden. Zo kun je bij pools een dagelijkse top drie voorspellen, of de eindtijd die de winnaar van elke etappe rijdt. Je kunt bij sommige zelfs een ‘kluns’ selecteren: een renner die voor punten zorgt bij slechte prestaties en voor minpunten als hij opeens goed rijdt.

Een Tourgids voor de beginner van Cyclingnews:



Acht gratis tourpools waaraan je mee kunt doen:

Scorito – selectie: 20 renners aan de hand van een budget. Elke dag stel je er 9 op, van wie één als kopman.

Tourploeg – selectie: 12 renners.

World Cycling Stats – selectie: 15 renners en een team aan de hand van een ‘budget’ in de vorm van punten op basis van prestaties het afgelopen jaar.

Cyclingmaster – selectie: 9 renners per etappe, er wordt gekocht en verkocht, fictief startgeld betaald. Doel is aan het einde van de ronde grootste budget te hebben.

Sportpools – selectie: 15 renners adhv een budget. Met een geheime renner en een kluns (die slecht moet presteren). Kijk voor meer gratis Tourpools hier.

Met budget? Kies gewoon de clichés

Scorito is de marktleider op het gebied van sportpools. Tienduizenden mensen doen per jaar mee aan de Tourpoule, volgens oprichter Martijn van Dijk. Scorito biedt een pool met budget en dagelijkse selectie.

Een deel van het succes van de site schuilt in die opzet. Van Dijk:

“We merkten dat veel deelnemers de voorpret van het selecteren het leukst vinden. Door ze een budget te geven, krijgen ze te maken met beperkingen. Of uitdagingen, het is maar hoe je het bekijkt. Zo is het niet mogelijk alle topfavorieten te kiezen zonder dat het ten koste gaat van de rest van je selectie.”

Aan het begin van het spel krijg je een budget. Daarvan moet je een selectie van twintig renners kopen. Elke etappe moet je negen renners uit je team selecteren. Belangrijk is dus dat je een gebalanceerd team kiest, en vervolgens de juiste specialisten op de juiste dag opstelt.

Volgens Van Dijk wint degene die de beste subtoppers kiest. “Dat is de groep wielrenners die op de plaatsen vijf tot en met vijftien van het algemeen klassement kunnen eindigen. Ze kosten minder, niet iedereen kiest dezelfde en ze kunnen voor een verrassing zorgen.”

Toch is het onverstandig om alleen maar zulke renners te kiezen. De toppers mogen dan wel cliché zijn, je hebt ze wel nodig. Zo erg zelfs, dat je volgens Van Dijk niet eens het gemiddelde aantal punten haalt als je ze niet selecteert. “Kies gewoon drie van de topfavorieten, en minimaal drie topsprinters.”

De aantrekkingskracht van het kiezen van dé verrassing van de Tour is groot. Maar wie dat wordt, is niet te voorspellen. En voor zoveel renners is die prestatie niet weggelegd. Wees daarom terughoudend, zegt Van Dijk. “Een paar dark horses selecteren is geen probleem, maar je moet niet doorslaan. Meestal zijn dat maar één, misschien twee en heel uitzonderlijk drie renners. Een of twee in je team is dus genoeg.”

Het parcours van de Tour de France 2017:



Geen budget? Vergeet de witte trui niet

Je hoeft je niet druk te maken of je Chris Froome nog wel kunt betalen als je net Alberto Contador of Richie Porte hebt gekocht, ook niet of je elke dag wel tijd hebt om aanpassingen te maken. Tourploeg.nl is een voorbeeld van een pool van het meest laagdrempelige soort: twaalf renners, drie weken lang, wie dan ook. En daar moet je het mee doen.

Bijna 20.000 mensen doen jaarlijks mee op de website, gemaakt ‘voor de leuk’ door WebTastic, een bedrijf dat websites bouwt. “Je hebt een zekere mate van geluk nodig”, zegt ontwikkelaar Jeroen Boschman. “Uitvallers zijn bijvoorbeeld nooit te voorspellen. En je hebt geen reserves. Net zoals de teams in de Tour.”

Maar dat betekent niet dat er geen tactiek schuilt achter het selecteren van je team. Integendeel. Ja, je kunt technisch gezien allemaal klassementsrenners kiezen. Niemand houdt je tegen. Ook hier gaat het echter om de juiste balans, de juiste verdeling tussen klassementsrenners, pure klimmers, sprinters en tijdritspecialisten.

Wie beter om wat tips te vragen dan de man die in het verleden twee jaar achtereen de Tourploegpool van NRC won: Stefan Boon, werkzaam bij onze webwinkel. “Meer geluk dan wijsheid”, zegt hij zelf. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Heel belangrijk: goede research. Hoe ziet het parcours eruit bijvoorbeeld en wie gaan dat goed aankunnen? Is daardoor een team met veel sprinters effectief? Of juist veel klimmers?

Belangrijke tip: “kies altijd iemand voor de witte trui”. Dit is immers vaak langere tijd dezelfde persoon. Dat betekent vaak meerdere etappes toch een paar extra punten. “Vorig jaar liep ik daardoor steeds een paar punten uit.”

Boschman geeft zelf ook nog wel wat advies. “De truc is om net die renner te kiezen die niet iedereen kiest. Een paar jaar geleden was dat Nairo Quintana, die uit het niets opeens tweede werd. Kenners wisten al wie hij was, het grote publiek nog niet.” Boon vindt juist dat je moet oppassen met jezelf proberen te onderscheiden. “Als je ziet dat iedereen in je poule een bepaalde renner heeft, en jij niet, dan weet je eigenlijk dat je fout zit en dat je het dus per definitie al moeilijk krijgt. Het heeft geen zin een naam te kiezen die heel misschien één etappe wint, maar verder niets.”

Renners op wie je moet letten volgens Cyclingnews:



Tips voor iedereen

Ten slotte hebben we nog wat algemene tips voor de Tour elk jaar:

Wees niet chauvinistisch. Het is misschien in 2017 wat makkelijker, omdat er eigenlijk geen Nederlander met klassementsambities rondrijdt, maar toch is het vaak lastig.

Wat je ziet op televisie is niet wat je krijgt in het spel. Renners die de hele dag in de aanval zijn maar vlak voor het einde worden teruggepakt door het peloton zijn niks waard. Knechten die zich op de bergflanken leegrijden voor hun kopman ook niet. Kies dus niet voor renners die veel op tv zijn, maar voor klassementsrijders en sprinters; die zorgen dagelijks voor de punten. Een selectie met negen klassementsrenners en negen sprinters (bij Scorito dan) is volgens Van Dijk helemaal niet zo gek.

Bekijk het parcours. Hoeveel bergetappes zijn er, eindigen ze na een afdaling of bergop? Hoeveel tijdritten zijn er, en zijn ze lang? Zijn er veel vlakke etappes? Allemaal factoren die een selectie moeten beïnvloeden, want ze bieden kans aan verschillende soorten renners.