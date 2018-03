Zeker 168 doden in hindoetempelin India door paniek

Jodhpur, 30 sept. In een tempel bij de Indiase stad Jodhpur zijn vandaag zeker 168 doden gevallen toen er paniek uitbrak en pelgrims onder de voet werden gelopen. Volgens de politie waren er ruim 12.000 hindoes aanwezig om het begin van het negendaagse festival Navaratra te vieren. Het is nog onduidelijk hoe het gedrang is ontstaan. Getuigen zeggen dat er ruimte moest worden gemaakt om een belangrijke bezoeker door te laten. Anderen zeggen dat er chaos ontstond toen een nabijgelegen muur instortte. De deelstaatpremier van Rajasthan heeft een onderzoek aangekondigd. Het gedrang in Jodhpur is het vierde in India dit jaar met veel slachtoffers.