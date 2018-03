Zeg maar dag tegen je bankje

Het is een oude les in de public relations: als je slecht nieuws hebt, breng het op een dag dat het nieuws gedomineerd wordt door veel slechter nieuws. Het staatsingrijpen bij Fortis zorgde gisteren voor mooie kansen.

AkzoNobel kondigde gisterochtend het verlies van 3.500 arbeidsplaatsen aan. Maar hier zal nog van toeval sprake zijn. Het verf- en chemieconcern had al eerder deze maan een ploeg journalisten uitgenodigd voor dit nieuws naar Londen te komen. Zij moeten nu vechten om een plekje in hun krant.

PcM kondigde ook net gisteren aan dat het stopt met de papieren versie van zijn gratis krant DAG. Een kleine afgang voor de krantenuitgever van onder meer NRC Handelsblad die zelf had voorspeld dat dit jaar een van de gratis kranten zou verdwijnen, maar benadrukte dat het niet DAG zou zijn. Het verdwijnen zal nu alleen de DAG-grijpers op het station opvallen.

Verder hebben weinig perswoordvoerders hun bazen kunnen bewegen om snel met hun slechte nieuws te komen. Nu de kredietcrisisberichten elkaar in heftigheid proberen te overtreffen, is deze week het ultieme moment om de eigen vervelende zaken onder te laten sneeuwen. Let op de kleine berichtjes dus.

De aankondiging van AkzoNobel getuigt van realiteitszin. Het schrappen van banen heeft te maken met de „uitdagende omstandigheden” op de Noord-Amerikaanse en Europese markten, zo zegt het bedrijf om aan te geven dat het de recessiedreiging zeer reëel vindt. Al benadrukte topman Hans Wijers te veel een optimist te zijn om te geloven dat de wereld afstevent op een langdurige recessie.

AkzoNobel ziet ook af van een eerder aangekondigd aandeleninkoopprogramma. Het bedrijf heeft zijn contanten nodig om twee obligatieleningen van ICI, dat het vorig jaar heeft overgenomen, af te betalen. Herfinanciering is niet mogelijk. „De markten zitten momenteel „zo goed als op slot”, zei Wijers. Een duidelijk teken dat de kredietcrisis zich uit zal strekken tot gewone bedrijven. Zelfs al zijn ze stevig genoeg gefinancierd, het herfinancieren van aflopende leningen kan al een probleem worden. Sinds twee weken geven de grote Amerikaanse zakenbanken niemand nog een krediet.

Die boodschap is bij veel bedrijven nog niet doorgedrongen. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Roland Berger, dat gisteren waarschuwde dat de financiering van groei erg lastig zal worden en bedrijven ook te weinig rekening houden met een dreigende economische stagnatie. Totdat ze bij de bank komen en te horen krijgen: Dit loket is gesloten.

Daan van Lent