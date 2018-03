Wouter Bos hoopt en bidt na klap op de beurs

Aan het einde van ‘Zwarte Maandag’ ging Wouter Bos naar een PvdA-bijeenkomst in Leeuwarden. Voor een gehoor van ruim 200 partijgenoten begon de minister van Financiën luchtig. Hij had het weekend nagedacht hoe hij ze in Friesland kon laten zien dat hij nog een echte sociaal-democraat was. „Ik dacht toen: ik ga maar een bank nationaliseren.”

Meteen daarna is de PvdA-leider serieus. Het overheidsingrijpen van Nederland, België en Luxemburg bij Fortis had gisteren op de beurs geen positieve gevolgen. De koersdaling van ruim 20 procent was „een gigantische klap”. Bos toonde zich teleurgesteld over de koersbewegingen in de ochtend. De operatie was bedoeld om het vertrouwen van de klanten, vooral spaarders, van Fortis te herstellen. Maar natuurlijk had hij gehoopt dat beleggers de Belgisch-Nederlandse bank-verzekeraar ook weer zouden zien zitten. Maar Fortis werd volgens hem in de loop van de dag meegesleurd in een wereldwijde malaise op de beurzen.

Dan betoogt Bos er van overtuigd te zijn dat de 4 miljard euro die hij in de bank investeert goed besteed is. „We waren knap bezorgd dat als we niks zouden doen, Fortis na opening van de beurs niet zou overleven.” De koersdaling heeft ook geen direct effect op overheidsgeld, legt hij uit. De staat heeft slechts een belang genomen in het niet beursgenoteerde Fortis Bank Nederland.

Het was van groot publiek belang, vertelt Bos, dat het Nederlandse bancaire systeem gewaarborgd bleef. Een man in de zaal is het er niet mee eens: het is een „asociale” ingreep omdat nu het grootkapitaal met belastinggeld aan de haal gaat. Bos: „Echt asociaal zou zijn als mensen hun spaarcenten kwijt zouden zijn.”

De gedeeltelijke nationalisatie van Fortis is onvergelijkbaar met het reddingsplan in Amerika. „De VS grijpen pas in nadat het mis is gegaan. Daar wil men 700 miljard dollar gebruiken om slechte risico’s af te kopen. Wij investeren in een gezond bedrijf.” Maar waarom heeft hij dan niet doorgepakt, wil iemand weten. Waarom ‘slechts’ 49 procent en dus geen meerderheidsbelang? „Als je dat doet, ben je echt voor alles verantwoordelijk. De staat is geen bankier. Je moet je afvragen of je daarvoor genoeg expertise in huis hebt. Maar we zijn wel de grootste aandeelhouder, en dus de invloedrijkste.”

De avond illustreert hoe lastig zijn dubbelrol van partijleider en minister van Financiën is. Af en toe lijken zijn gedachten af te dwalen, als het over bedrijfsterreinen in Heerenveen gaat, of over de waterschappen. Steeds is er oogcontact met zijn twee assistenten. Drie keer moet hij de zaal verlaten, terwijl de discussie over onderwerpen als integratie en werkgelegenheid gewoon doorgaat. Eén keer om de natie live via het NOS Journaal uit te leggen wat er aan de hand is, twee keer waarschuwt zijn voorlichter hem dat er belangrijk nieuws is. Bos wordt dan telefonisch bijgepraat, met name over het nieuws dat het steunplan in de VS het niet heeft gered in het Huis van Afgevaardigden.

De spreekstalmeester van de avond zegt: „Bos loopt nu weg als minister van Financiën, hij komt straks terug als partijleider.” En als Bos terug is, moet hij omschakelen. Moet Geert Wilders in de Tweede Kamer niet wat meer de mond worden gesnoerd? Bos legt dan geduldig uit dat hij daar helemaal niet voor is. „Ik wil hem de lol niet gunnen dat het steeds weer over hem gaat.”

Na de bijeenkomst heeft Bos in een bovenzaal even de tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. Of de reddingsoperatie is mislukt? „Deze operatie was niet bedoeld om de koers omhoog te krikken. Bovendien weten we niet wat er zonder ons ingrijpen gebeurd zou zijn.” Hij zegt dat de beleggers snel meer informatie krijgen over de deal met Fortis, met name om de angst weg te nemen dat hun aandelen verwateren. Was het geen omissie dat dat niet gisteren al voorbeurs is gebeurd? „Nee, dat hoort bij dit soort processen”. Over de toekomst van ABN Amro kan hij niet veel kwijt, alleen dat er nauwgezet op toe wordt gezien dat deze bank niet terecht komt in „een ongezond moederconcern”.

Als er andere, grote banken in de problemen komen, zal de Nederlandse overheid opnieuw te hulp schieten. Angst voor de nabije toekomst zegt Bos dan niet te hebben. Dat het Huis van Afgevaardigden het reddingsplan van 700 miljard dollar heeft afgewezen is „heel slecht nieuws”. „Het is hopen en bidden dat de politiek in de VS alsnog met een goed plan komt. Want daar is van alles fout gegaan.” En Europa zit met de gebakken peren? „Ja, maar we laten ons niet kisten.”