FRANKFURT, 30 sept.De werkloosheid in Duitsland is deze maand voor de tweede maand op rij gedaald. Dat heeft de overheid vandaag bekendgemaakt. Het werkloosheidspercentage in de grootste economie van Europa bedroeg 7,4 procent in september, 0,2 procent lager dan in augustus. Zo`n 3 miljoen mensen hadden deze maand geen werk.