Ten minste vijf mensen zijn gisteren gedood en tientallen gewond bij twee bomaanslagen in de Indiase deelstaat Maharasashtra. De aanslagen waren de laatste in een serie bomaanslagen in India in de afgelopen maanden. Zaterdag vielen twee doden toen een bom ontplofte op een drukke markt in New Delhi. De groepering Indian Mujahideen heeft de verantwoordelijkheid voor de meeste aanslagen opgeëist. (Reuters)