Washington-consensus heeft zijn tijd gehad

Het leek een grapje, tot een groot deel van de wereld het serieus bleek te nemen. De overname door de Amerikaanse staat van Fannie Mae en Freddie Mac, de twee grootste hypotheekinstellingen van de VS, was een daad van ‘socialisme’. Voeg daarbij een baaierd aan andere ingrepen, en duidelijk is dat het imago van de VS als kampioen van de vrije markt gedeukt is.

De eerste gevolgen waren al zichtbaar in het internationale discours, voordat de discussie over een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de financiële sector van minister van Financiën Paulson oplaaide. Wie zijn de Verenigde Staten wel niet om andere landen de les te lezen over economische vrijheid, als ze zichzelf als het erop aankomt niet aan hun eigen voorschriften houden? Wall Streets winsten werden, zo heet het, geprivatiseerd, maar de verliezen worden nu gesocialiseerd.

De verwerping, gisteren, door het Huis van Afgevaardigden van Paulsons aangepaste reddingsplan door met name de Republikeinen heeft veel te maken met de discussie die daar binnenlands over woedt. Maar ook in het buitenland worden de ontwikkelingen met interesse gevolgd.

Latijns-Amerika heeft, tijdens zijn schuldencrisis in de jaren tachtig, als eerste te maken gekregen met wat de Washington-consensus is gaan heten: dereguleren, privatiseren en het saneren van de financiën van de staat om de overheidsinvloed sterk terug te brengen. Met op de achtergrond het geloof dat het kapitalisme op termijn zal leiden tot democratie, geëist door een groeiende middenklasse die tijdens dat proces ontstaat.

Eind jaren negentig waren Aziatische landen tijdens hun crisis aan de beurt, waarbij het volgen van de Amerikaanse receptuur een voorwaarde was voor het verkrijgen van een financieel infuus van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). En ook Europa heeft in de jaren negentig zijn portie gekregen: de afkalvende concurrentiekracht, en de opmaat naar de muntunie zorgden voor ‘structurele hervormingen’ die onder de noemer van de Washington-consensus mogen worden gebracht.

Zo ging de hele wereld steeds meer op Amerika lijken, een proces dat aan geloofwaardigheid won nadat het enige grootschalige alternatief, de Sovjet-Unie, aan zijn eigen economisch falen was bezweken.

Geen wonder dat de terugslag groot is. De Duitse minister van Financiën Steinbruck zei eind vorige week dat „de Verenigde Staten hun status als supermacht van het wereldfinanciële systeem aan het verliezen zijn”. En de Franse president Sarkozy zei dat „de idee van een oppermachtige markt die altijd gelijk heeft, failliet is”.

Het Rijnlandse model van een gemengde economie met een stevige verzorgingsstaat lijkt meer te worden gekoesterd dan lange tijd het geval was. En intussen openbaart zich aan de andere kant van de aardbol het economisch model van een autoritair kapitalisme waarvan werd gedacht dat het inherent instabiel zou zijn.

Singapore was het eerste voorbeeld, maar het machtige China maakt dit nieuwe model nu een factor van betekenis. De Singaporese intellectueel Mahbubani maakt furore met het nieuwe Aziatische zelfbewustzijn.

De strijd tussen de systemen leek gestreden, maar blijkt nu zo levend als wat. Maar is wat er in de Verenigde Staten gebeurt nu werkelijk de deconfiture van het Angelsaksische turbokapitalisme, of worden de financiële problemen door anderen vooral dankbaar voor de eigen ideologische kar gespannen? Die vraag is zeker ook belangrijk voor de economische wetenschap zelf.

Een hoogleraar vertelde onlangs dat vrijwel alle economen het over de basisprincipes van de moderne economie wel eens zijn. Het discours lijkt op het moderne schaakspel waarvan elke twintig eerste zetten al bekend zijn, en kleine varianten daarna voor de resterende uitdaging moeten zorgen.

De markt is een ordeningsprincipe dat overwegend superieur is, en beleid moet er links- of rechtsom op gericht zijn om die markt zoveel mogelijk zijn goede werk te laten doen. Daar valt nog steeds weinig tegen in te brengen, want hoewel ‘de markt’ vaak de schuld krijgt van zaken die fout gaan, is een fors deel van de welvaartscreatie van de afgelopen decennia er wel degelijk aan te danken. Calamiteiten vallen op, de goede werken worden geruisloos verricht.

Aan de andere kant: vóór de vorige ‘systeemcrisis’ van het westerse economische model in de jaren zeventig was, zoals een ervaren centralebankier ooit vertelde, „iedere econoom een keynesiaan”. De wetenschap heeft de draai naar het neoklassieke model sindsdien massaal gemaakt, waarna de consensus debat over de fundamentele vragen in de economie goeddeels heeft verstikt. Misschien wordt het tijd dat economen zich verdiepen in de alternatieven die als jonge boompjes opschieten elders in de wereld. Al was het maar om beslagen ten ijs te komen in het fundamentele mondiale debat dat onvermijdelijk zal volgen.

Maarten Schinkel

NRC Handelsblad werkt voor deze rubriek samen met de website MeJudice, www.mejudice.nl

Lezers kunnen reageren op de bijdragen van Maarten Schinkel op nrc.nl/schinkel. Volgende week verschijnt op deze plaats een bloemlezing uit de reacties.