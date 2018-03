VS hebben weer aandacht voor Afrika

Washington benadrukt het groeiende belang van Afrika voor de Verenigde Staten door een apart militair hoofdkwartier voor het continent in het leven te roepen. Locatie: Stuttgart, Duitsland.

Africa Command, zoals het commandocentrum heet, wordt morgen zelfstandig operationeel. Voorheen was Afrika versnipperd over drie commandocentra: Eucom (Europa), Pacom (Pacifische- en Indische Oceaan) en Centcom (Midden-Oosten en Centraal-Azië). Alleen Egypte blijft onder Centcom ressorteren.

De herindeling illustreert de Amerikaanse erkenning van het toegenomen militaire, economische en geostrategische belang van Afrika. In 1995 zagen de auteurs van de Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie nog „weinig traditionele strategische belangen in Afrika”. De veiligheidsstrategie van 2006 stelt daarentegen: „Afrika is van groeiend geostrategisch belang en een grote prioriteit van deze regering.” Het gaat de Amerikanen vooral om het bestrijden van terrorisme en het veiligstellen van de olietoevoer – in combinatie met de snel groeiende concurrentie van China.

In Afrika zelf stuitte het plan – te dominant, neokoloniaal – op veel weerstand, nadat president Bush het begin vorig jaar aankondigde. „We willen geen nieuwe troepen op het continent”, verklaarde de Zuid-Afrikaanse minister van Defensie Mosiuoa Lekota kortweg. Vergelijkbare geluiden waren te horen in Nigeria en Libië – regionale grootmachten die hun status bedreigd zien.

Met uitzondering van het door bevrijde Amerikaanse slaven gestichte Liberia heeft geen land zich bereid getoond om op te treden als gastheer van Africom.

„De aanwezigheid van Amerikaanse bases [kan] radicale militanten tegen de VS creëren en Amerikanen doelwit maken van geweld”, getuigde Wafula Okumu van het Zuid-Afrikaanse Institute for Security Studies vorig jaar tegenover het Amerikaanse Congres. „Amerika is bij veel Afrikanen populair, president Bush heeft veel gedaan tegen aids”, zegt Okumu nu telefonisch vanuit Zuid-Afrika. „Maar tegelijkertijd hebben Afrikanen heus door dat de VS niet ingrepen in Rwanda of in Darfur, maar wel geheime operaties uitvoeren in Somalië.”

De VS reageerden met een charmeoffensief. Ze benadrukten niet te streven naar grootschalige militaire aanwezigheid op Afrikaanse bodem en te willen werken aan het voorkomen van conflicten in plaats van aan het gewapenderhand beslechten ervan. Africom is het eerste Amerikaanse militaire commandocentrum met een civiele tak die, op papier tenminste, gelijkwaardig is aan de militaire. Het Pentagon werkt binnen Africom samen met het State Department en USAID, de hulp- en ontwikkelingsorganisatie van de Amerikaanse overheid. De bevelhebber van Africom, William Ward – de enige zwarte viersterrengeneraal –, heeft formeel Mary Carlin Yates naast zich van het State Department.

Dat leidde weer tot scepsis in de VS. „Bij USAID, het State Department en Democraten in het Congres bestaat angst voor mission creep – het sluipenderwijs overnemen door het leger van civiele taken waarvoor het niet getraind is”, zegt Anthony Holmes van de Council on Foreign Relations. In Irak en Afghanistan is veel hulp ‘gemilitariseerd’, wat volgens critici ten koste gaat van duurzaamheid bij hulpprojecten. Holmes: „De militarisering vond plaats onder minister van Defensie Rumsfeld. Africom komt ook uit zijn koker.”

De geringe Amerikaanse aandacht voor Afrika ruim tien jaar geleden had alles te maken met de traumatische ervaring in 1993 in Somalië. De schokkende tv-beelden van een mislukte reddingsoperatie in Mogadishu waarbij achttien militairen omkwamen, deed Washington terugschrikken voor verdere avonturen op Afrikaanse bodem. Dat veranderde na de bomaanslagen in 1998 op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. De aanslagen, die meer dan tweehonderd levens eisten, leidden tot het besef dat Afrikaanse staten niet langer mochten ‘mislukken’. De aanslagen waren mede voorbereid in Somalië.

Na de aanslagen van ‘11/9’ stuurden de VS marineschepen en bijna 2.000 militairen naar Djibouti in het kader van antiterreuroperatie Enduring Freedom. Vanaf de Amerikaanse fregatten is een handvol luchtacties uitgevoerd tegen vermeende terroristen in Somalië. De grondtroepen voeren alleen adviserende en coördinerende taken uit. Daarnaast geven de VS sinds ‘9/11’ geld en advies aan Sahel-landen die met islamitische extremisten kampen zoals Marokko, Algerije, Tsjaad, Niger en Tunesië. Zulke operaties worden voortaan allemaal geregisseerd vanuit Stuttgart, net als de observatie van olierijke landen in West-Afrika.

In 2004 importeerden de VS 15 procent van hun olie uit Afrika. Volgens de CIA zal dit in 2015 oplopen tot 25 procent – meer dan uit het Midden-Oosten. In het kader van Africom werd vorig jaar oktober een zes maanden durende militair-civiele marinemissie uitgezonden naar zeven landen waaronder het belangrijke, maar instabiele olieland Equatoriaal Guinee. De missie trainde kustwachten, adviseerde veiligheidspersoneel en hielp ontwikkelingsorganisaties op weg.

De breekbaarheid van de regio wordt onderstreept door de recente ‘olie-oorlog’ tussen militanten en Nigeriaanse regeringstroepen in de Niger-delta, die oliegiganten als Shell dwong hun productie terug te schroeven.

Stephen Morrison, hoofd van het Afrika-programma van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies, meent dat Africom de resterende argwaan in Afrika mogelijk kan wegnemen door, paradoxaal genoeg, minder te tamboereren op zijn humanitaire intenties. „Africom benadrukt zijn humanitaire kant in reactie op de vrees dat ze te militair overkomen. Maar Afrikanen zien heus wel dat de Amerikanen al militair aanwezig waren, en opeens met humanitaire beloftes komen. Juist dat wekt argwaan.”

Morrison wijst op de „geloofwaardigheid” van het Amerikaanse leger wanneer het aankomt op „eerste hulp na rampen, het opleiden van vredestroepen”. In 2004 nam de G8, de zeven grootste industrielanden en Rusland, het initiatief om 75.000 Afrikaanse militairen op te leiden voor 2010. Morrison: „Haak daarbij aan. Daar heeft Afrika wat aan.”