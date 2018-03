Vrijgesproken: project van Charlotte Marres

Arbeiders in min of meer dezelfde outfit in een metaalfabriek, asielzoekers en hun foto’s op het nachtkastje: fotografe Charlotte Marres (29) is gefascineerd door de manier waarop een gemeenschap haar sporen nalaat in de materiële omgeving. Dat geldt ook voor haar op deze pagina afgebeelde project Vrijgesproken, over gevangenen. Met dat project keert ze terug naar haar thema ‘Gemeenschappen’: mensen die met elkaar zijn verbonden om een bijzondere, of juist doodnormale reden. De fotografe bezocht een paar jaar geleden een huis van bewaring in de buurt van Groningen en maakte er foto’s van muren met teksten erop. Marres: „Ik leg eigenlijk nooit de gemeenschappen zelf vast. Ik ben namelijk vooral geïnteresseerd in de manieren die de leden van een gemeenschap gebruiken om gemeenschapsgevoel uit te drukken en een gemeenschap te vormen. Bij de gevangenen waren het de teksten die ze op de muren van hun cel schrijven. Waarom neem je de moeite om te schrijven op een muur die niemand ziet? En als je weet dat niemand je teksten zal lezen, wat schrijf je dan? Met de titel Vrijgesproken wil ik dus zoiets zeggen als: deze berichten zijn de wereld ingestuurd vanuit een bepaalde behoefte, maar zonder verdere bijbedoelingen, zonder de verwachting dat ze een publiek zullen bereiken – terwijl ze dat in mijn project nu toch doen.”