Vraag de kok naar een goede vis

In haar artikel `Alleen de vis die 48 uur eerder nog rondzwom`, nrc.next, 26 september, schrijft Marije Ravelli dat restaurant Nevy in Amsterdam de VISwijzer volgt. Op dit handige kaartje staat welke vis je verantwoord kunt eten, en welke niet. Des te opmerkelijker is het dat Ravelli vissoorten op het menu beschrijft - tonijn, griet, makreel, schol en tong - die juist allemaal in de rode kolom van de VISwijzer staan. Dit betekent, `liever niet eten`. Behalve wanneer ze het MSC-keurmerk hebben voor duurzaam gevangen vis. MSC staat voor Marine Stewardship Council en is vergelijkbaar met FSC voor goed hout. Het Wereld Natuur Fonds raadt gasten aan om de kok te vragen naar de herkomst van de vis en te vragen naar MSC-producten.