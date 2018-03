Voorzitter CSU weg na zware nederlaag

De voorzitter van de christelijk-conservatieve CSU in Duitsland, Erwin Huber, legt binnenkort zijn functie neer. Hij neemt hiermee verantwoordelijkheid voor het slechte stembusresultaat van zijn partij.

Afgelopen zondag werden in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren verkiezingen voor het regionale parlement gehouden. De CSU raakte daarbij haar absolute meerderheid kwijt. Al sinds 1962 regeert de partij Beieren zonder coalitiepartners. Van 60 procent electorale aanhang in 2003 viel de CSU terug naar ruim 43 procent – een historisch verlies.

Huber kondigde vanmorgen in München aan dat hij zijn functie als CSU-voorzitter ter beschikking stelt. Hij blijft tot 25 oktober aan. Dan beslist een buitengewoon partijcongres over de gevolgen van de verkiezingen. Verwacht wordt dat dan ook partijsecretaris Christine Haderthauer (45) opstapt.

Erwin Huber (62) was samen met de Beierse minister-president Günther Beckstein (64) lijsttrekker van de CSU. Ze zijn zondag genadeloos afgerekend op hun gebrek aan charisma, onervarenheid op de grote politieke bühne en ongeïnspireerdheid tijdens de campagne. Beiden zijn nog maar een jaar in functie en zijn de opvolgers van Edmund Stoiber, die sinds 1993 leider was van de Beierse volkspartij. Ook Beckstein moet vrezen voor zijn politieke overleven.

Opvolger van Huber wordt hoogstwaarschijnlijk Horst Seehofer (59), minister van Landbouw in de grote coalitie van CDU/CSU en SPD in Berlijn. Seehofer, de populairste politicus van de CSU, had vorig jaar eigenlijk al preses moeten worden. Maar ‘Mooie Horst’ bleek bij een maîtresse in Berlijn een kind te hebben verwekt. Een lang uitgesponnen soap hierover in de Duitse boulevardpers kostte hem het voorzitterschap.