'Voortbestaan van Pakistan bedreigd'

Het geweld van moslimextremisten in Pakistan bedreigt het voortbestaan van het land. Dat zegt generaal David Petreaus, tot voor kort commandant van de Amerikaanse militairen in Irak en vanaf volgende maand leider van het Central Command.

In die functie krijgt Petreaus de leiding over de Amerikaanse militaire operaties in het Midden-Oosten, delen van Afrika en Afghanistan en Pakistan. „Er is duidelijk een bedreiging voor Pakistan, waarvan de aard en het belang steeds beter worden erkend door Islamabad”, zei Petreaus na een gesprek met de Britse premier Brown in Londen. „[..] Dit is een bedreiging voor het bestaan van Pakistan.”

Sinds de bestorming van de door extremisten bezette Rode Moskee in Islamabad in juli vorig jaar zijn bij 88 zelfmoordaanslagen bijna 1.200 Pakistanen omgekomen. Het leger voert sinds twee maanden een offensief in het tribale grensgebied Bajaur, waarbij ruim duizend militanten zijn gedood en honderdduizenden mensen hun huizen zijn ontvlucht. Gisteren meldden de Verenigde Naties dat zeker twintigduizend Pakistanen hun toevlucht hebben gezocht in Afghanistan.

De relatie tussen de Verenigde Staten en Pakistan lijkt de afgelopen maand onder druk gekomen door Amerikaanse militaire aanvallen in de grensgebieden met Afghanistan, die driemaal tot gewapende confrontaties met Pakistaanse militairen hebben geleid. Anderzijds zijn Pakistan en de VS dermate afhankelijk van elkaar in de strijd tegen terreur, dat analisten vermoeden dat de relatie op het niveau van regering en legerleiding niet is aangetast. Op een vraag van het tijdschrift Der Spiegel, waarin werd gesuggereerd dat de VS geen aanvallen in Pakistan zouden uitvoeren zonder toestemming van Islamabad, antwoordde Petreaus: „Er is een hernieuwde toewijding en nauwe dialoog met de nieuwe regering om op te treden tegen de extremisten.”

De Pakistaanse legerleider Ashfaq Kayani heeft gisteren het hoofd van de inlichtingendienst ISI vervangen. Luitenant-generaal Ahmed Shujaa Pasha leidde de afgelopen twee jaar de militaire operaties in en rond de tribale gebieden. Amerikaanse inlichtingendiensten verdenken de ISI van banden met extremisten. De VS hebben er bij president Zardari op aangedrongen om de ISI beter onder controle te houden. Die kondigde vorige week bij een bezoek aan de VS aan de ISI te zullen aanpakken. (AP, Reuters, BBC, AFP)

