Voormalig Ajacied Pienaar opgepakt

LIVERPOOL. Voetballer Steven Pienaar is zondag opgepakt door de Engelse politie op verdenking van mishandeling van een vrouw, meldt de Daily Post uit Liverpool. De Zuid-Afrikaan van Everton, die in het verleden voor Ajax uitkwam, meldde zich zondagmorgen vrijwillig in aanwezigheid van een advocaat bij de politie in Liverpool. Pienaar werd gearresteerd door agenten die de aangifte van mishandeling onderzochten. Ze waren in de vroege ochtenduren al naar de flat van de voetballer in Liverpool geroepen. Pienaar is volgens Engelse media weer vrijgelaten na het betalen van een borgsom. De 26-jarige middenvelder staat momenteel op non-actief door een gebroken teen. Die blessure liep hij op in het oefenduel met PSV, op 9 augustus.