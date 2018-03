VN: Pakistanen op de vlucht

Ruim 20.000 Pakistanen zijn gevlucht uit het noordwestelijke Bajaur, waar hevig gevochten wordt tussen het regeringsleger en islamitische militanten. Dat meldt de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Bijna 4.000 families zouden naar de Afghaanse provincie Kunar zijn gevlucht. Zo’n 300.000 anderen zijn ontheemd geraakt door de gevechten. Het Pakistaanse leger lanceerde in augustus een offensief in Bajaur en zegt dat het de afgelopen dagen meer dan 2.000 militanten heeft gedood. De Verenigde Staten zien Bajaur als het centrum van terroristische activiteiten in Pakistan. (BBC)