'Verrijking via kinderen is gemeen'

Wiljan Vloet raakt niet uitgepraat over de accommodatie van het opleidingscentrum De Herdgang van PSV. Het ziet er met negen velden en een groot clubhuis indrukwekkend uit. De faciliteiten op het schilderachtige complex worden uitgebreid met onder meer een kunstgrasveld en een keepershoek. Dat was Vloet niet gewend bij de clubs waar hij eerder als hoofdtrainer werkte in het betaald voetbal: FC Den Bosch, Roda JC, Sparta en ADO Den Haag. Nu heeft hij gekozen voor de betrekkelijke rust en anonimiteit die de baan van hoofd jeugdopleiding bij PSV met zich meebrengt.

„Dat is heel erg wennen”, erkent de 46-jarige trainer uit Schijndel. „Door de week mis ik niets. Maar het weekendritme, de spanning van de wedstrijden, de vreugde om een goed resultaat en de media-aandacht. Daar raak je als trainer aan verslaafd. Er staat tegenover dat ik kan kijken in de keuken van een topclub. Hoofdtrainer Huub Stevens betrekt mij bij alles wat er rondom de selectie gebeurt.”

Vloet heeft altijd veel waarde gehecht aan een goede kweekvijver. Hij vervulde bij FC Den Bosch dezelfde baan als nu in dienst van PSV. „Ik heb bijna bij elke club het jeugdbeleidsplan geschreven. Alleen bij Roda JC ondervond ik op dit gebied weerstand. De enige strijd die ik had met technisch bestuurder Nol Hendriks ging over de jeugd. Hij de zag de noodzaak niet om een goede opleiding te hebben. ‘Noem mij tien talenten van de onvolprezen voetbalschool van Fortuna die de top hebben gehaald’, zei hij. Je komt inderdaad niet verder dan Mark van Bommel en Kevin Hofland. Maar Roda heeft een achterland zonder industrie en slechts 200.000 inwoners. Dat is toch een ander verhaal dan veel andere betaald voetbalclubs in Nederland.”

Het is in het voordeel van Vloet dat PSV door het beleid van algemeen directeur Jan Reker meer prioriteit stelt aan het opleiden van jeugdspelers. Het lijkt erop dat voetballers als Otman Bakkal, Dirk Marcellis en Ibrahim Afellay ook meer kans is geboden in het eerste elftal dan talenten in het verleden. Zij moesten opboksen tegen dure aankopen. „Ik krijg hier alle medewerking om mijn ideeën vorm te geven. Het streven is jaarlijks twee talenten af te leveren aan de selectie van het eerste elftal. Dat wordt de komende twee, drie jaar nog moeilijk. Daarna moet het continu haalbaar zijn. Ook PSV ziet nu in dat als je geld probeert te generen en je wilt overleven, dat de jeugd de voedingsbodem van het eerste team moet zijn. Koop je een spits van tien miljoen euro, of leid je hem zelf op? In financieel opzicht zullen we nooit kunnen wedijveren met de Europese top, wel in het opleiden van talenten. De jeugdopleiding vormt de reddingsboei van het Nederlandse voetbal.”

Hij werd al in januari benaderd door PSV. Toen ADO Den Haag uit bezuiniging wilde snoeien in zijn begeleidingsteam besloot Vloet in te gaan op de aanbieding uit Eindhoven. „Ik vind dat bij een jeugdopleiding voortdurend gekeken moet worden naar maatwerk. Een team is een middel, geen doel. De kernkwaliteiten van spelers moet je verbeteren, zodat ze veel vertrouwen krijgen. PSV scout voetballers die snel zijn. Ik wil ze supersnel maken. Als dat niet lukt, en hij is tactisch wel goed moet je dat element versterken.”

Waar Ajax jonge voetballers fysiek sterker maakt met judo en gymnastiek, trainen talenten in Eindhoven regelmatig onder leiding van een fysiotherapeut. „Ik heb 166 symbolische rugzakjes gemaakt, dossiers voor een individuele beoordeling. Ik ben een volgsysteem voor spelers aan het creëren. Aan elke jeugdvoetballer kun je een norm verbinden met een bepaalde prognose.”

De vraag is vervolgens of je met eigen opgeleide spelers de top van Europa kunt bereiken, zoals PSV nastreeft. „Ik denk dat we dat op termijn kunnen. Maar er zijn natuurlijk altijd bedreigingen van buitenaf.” Vloet doelt op makelaars die voetbaltalenten steeds jonger naar het buitenland brengen, ook omdat ouders daar kennelijk voor open staan. Ze worden soms met de hele familie weggelokt. Zoals Patrick Aanholt van de B-junioren van PSV die als zestienjarige naar Chelsea vertrok.

De suggestie van voormalig PSV-scout Piet de Visser om ouders meer geld te geven zodat ze de verleiding van buitenlandse clubs kunnen weerstaan, verwerpt Vloet. „Geld zou een verkeerde motivatie zijn voor een jeugdspeler om hier te blijven. Mensen die roepen dat je ze meer moet betalen, zijn dezelfde die het hebben over ‘verwende gassies’. Een speler die om financiële redenen naar Engeland wil, moeten we niet tegenhouden. Je moet voor PSV kiezen omdat je hier je kwaliteiten maximaal kunt ontwikkelen.

„We dienen jeugdvoetballers structureel duidelijk te maken dat ze bij ons het eerste team kunnen halen en in het verlengde daarvan het Nederlands elftal. Op je 24ste kun je altijd nog naar het buitenland. Dan is de kans van slagen ook groter. Bij een club als Chelsea moet je concurreren met een selectie van 38 spelers. Alleen voetballers met unieke kwaliteiten, zoals Robin van Persie die al goed was toen hij bij Arsenal kwam, stromen door vanuit de lagere teams.”

Spelersagenten zijn echter gebaat bij mutaties. Vloet: „Het is echt bizar wat ik hier meemaak met makelaars. Er worden bij PSV al jongens van twaalf jaar benaderd. Zij stoppen kinderen met behulp van hun ouders in een bepaald hokje. Daar kan ik echt woedend om worden. Ouders moeten gefocust zijn op de persoonlijke ontwikkeling van hun kind. Een makelaar zorgt slechts voor een financiële loopbaanplanning. Hij werkt in de hand dat een voetballer reeds op jonge leeftijd alleen met zichzelf bezig is en het teambelang uit het oog verliest. Dan krijg je voetballers die zich alleen concentreren op ‘ik en de bal’. Daarin zijn we in Nederland heel erg doorgeschoten.”

Vloet, wiens zoon Rai in de C-junioren 2 van PSV speelt, constateert dat jonge spelers worden misbruikt om kostwinner te worden. „Het is gemeen om je via kinderen te verrijken. Makelaars zeggen tegen ouders: over een paar jaar kan Jantje of Pietje de hypotheek afbetalen. We krijgen tranen in de ogen van de kinderarbeid in India, maar hier worden jonge voetballers ook een geweldige druk opgelegd.”

PSV beraadt zich op maatregelen tegen ongewenste makelaars. „We krijgen er geen grip op. Je kunt ze niet de toegang tot het complex ontzeggen. Laatst werd ik gebeld door een makelaar die zei dat zijn spelertje van veertien jaar die dag niet lekker had getraind. Ja, dat zie ik ook wel. En als dat zo blijft, stap ik heus wel naar hem toe. Hou toch op! We zijn hier allemaal bezig om voetballertjes beter te maken. Laat ze met rust tot zestien- of zeventienjarige leeftijd. Daarna is het logisch dat ze ondersteuning krijgen voor het afsluiten van contracten.”

Op het gebied van samenwerking in het veld zouden Nederlandse voetballers nog grote stappen kunnen maken, vindt Vloet. Dat wordt eigenlijk door hebzucht, al dan niet gecreëerd door makelaars, negatief beïnvloed. „Tot en met de D-junioren 2 wordt er bij ons veel aandacht besteed aan de individuele vorming. Daarna is het: ik en het team. Hoe kun je elkaar helpen? Met een goede samenwerking zou ook het Nederlands elftal veel beter verdedigen. We hebben in onze defensie allemaal spelers die bij topclubs uitkomen. Maar tegen Rusland op het EK en tegen Australië in Eindhoven was er duidelijk een gebrek aan communicatie. Enkele weken later zie je John Heitinga bij Atletico Madrid na een 3-0 overwinning op PSV zonder te zweten van het veld stappen.”

Over goede aanvallers voor de toekomst is Vloet niet somber. „Bij de B-junioren zijn de nummers 9 [spits] en 10 [tweede spits of spelmaker] de grootste talenten.” PSV is bereid meer geld te investeren om nieuwe toppers op te leiden. „Ik mag een videoman aantrekken en we krijgen verplaatsbare camera’s die alles kunnen vastleggen. Misschien romantiseer ik te veel of ben ik te naïef over het nut van een goede opleiding. Maar toch: het is dood- en doodzonde dat clubs hun jeugdopleiding verwaarlozen. Elke regio zou om sociaal en maatschappelijke redenen verplicht moeten worden een goede voetbalschool in stand te houden.”