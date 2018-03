Verdwaald in zeeën van liefde

cd pop

Marco Borsato: Wit Licht

Universal **

Marco Borsato slingert heen en weer tussen uitersten: hij voelt zich klein als een zandkorrel of een druppel water, maar ‘gedragen door het witte licht’ kan hij boven ‘zichzelf uitstijgen’. Borsato heeft de afgelopen twaalf jaar een carrière gebouwd op het imago van de aardige man die op warme toon zijn gevoel bezingt in meezingers als Binnen en Vrij Zijn. Maar op zijn nieuwste cd Wit Licht raakt hij verloren in de kloof tussen de zandkorrel en het witte licht, tussen bescheiden en megalomaan.

Borsato kreeg van vaste songschrijver John Ewbank een elftal liedjes die geen van allen een memorabele melodie hebben. Ze willen groots klinken, maar de grootsheid is hol. Borsato’s vorige hit Rood was tenminste nog uitzinnig in zijn bombast. Hier zijn de middelen bescheidener en bleker, zoals de clichématige gitaarsolo in Stop De Tijd, en de on-esthetische elektronische ademhaling in Liefde Wint. Soms klinken de liedjes als hardrock, maar daarvoor is Borsato’s voordracht te slepend.

Ewbanks teksten bieden hier weinig houvast: Borsato verdwaalt in de zeeën van liefde, kloppende harten en tikkende klokken. Uitzondering is het openingsnummer Was Mij, een overzichtelijk lied met een donker huis als symbool voor een verlaten mens.