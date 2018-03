Verdonk geeft lidmaatschap toe

Rotterdam, 30 sept. Tweede Kamerlid Verdonk (TON) heeft toegegeven dat ze zich in 1978 heeft aangemeld als lid van de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP), één van de voorlopers van GroenLinks. Een kopie van haar inschrijving die in tv-programma Nova werd getoond is echt, zo erkende ze gisteren. Verdonk sprak tot nu toe tegen dat ze lid was geweest van de PSP. De politica zei zich gewoon te hebben vergist.