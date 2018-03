Van Heijningen vice-voorzitter LEN

ZÜRICH, 30 sept.Erik van Heijningen is gekozen tot vice-voorzitter van de Europese zwemfederatie (LEN). De voorzitter van zwembond KNZB was al enkele jaren bestuurslid van de LEN. Bij het congres in Zürich werd de Luxemburger Nory Kruchten tot voorzitter gekozen. Hij volgt de Italiaan Bartolo Consolo op, die sinds 1990 in functie was. Consolo kreeg na zijn afscheidsrede een staande ovatie en werd benoemd tot erevoorzitter.