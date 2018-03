Het Openbaar Ministerie (OM) gaat twee televisiemakers van het SBS6-programma Undercover in Nederland niet vervolgen. In een reportage over Schiphol toonden de verslaggevers gebreken bij de beveiliging aan, door onder andere illegaal een afgesloten gedeelte van de luchthaven te betreden. Het OM bevestigde gisteren vanwege de maatschappelijke waarde van de reportage af te zien van vervolging. (ANP)