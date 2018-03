Uitbraak mazelen

Bij zestien kinderen in de stad Utrecht is mazelen geconstateerd. Dat meldt de Utrechtse GGD. De eerste constatering werd in juli van dit jaar gedaan. De besmette kinderen waren niet gevaccineerd.

Mazelen is een zeer besmettelijke virusziekte. De eerste verschijnselen zijn koorts, verkoudheid en hoesten, na een aantal dagen ontstaan huidvlekjes. De ziekte gaat vrijwel altijd vanzelf over, maar kan leiden tot oor- of longontstekingen, en in zeldzame gevallen tot de dood. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen.

Er komen vaker uitbraken van mazelen voor, meestal in gebieden waar veel kinderen op religieuze gronden niet worden ingeënt. Dat lijkt nu niet het geval. Volgens de GGD zitten de kinderen niet op scholen van een religieuze gezindte. Waarom kinderen niet worden ingeënt, wordt niet geregistreerd. Ongeveer 5 procent van de Nederlandse kinderen is niet ingeënt. De GGD ziet nog geen reden voor groot alarm in Utrecht.