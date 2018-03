tv nieuws en documentaires NL onder water Ned2., 19.55-20.25u. Door de klimaatverandering moet Nederland in de toekomst uitkijken voor natte voeten. In deel twee van deze zesdelige serie over Nederlandse watergebieden: op zoek naar de visjes die Flevoland binnendruppelen, en naar oplossingen voor de afnemende vogelstand in het Markermeer-IJmeer. Gezicht vanf de Diemerzeedijk op het (lege) IJmeer Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 970421

