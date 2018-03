Toets op vermogen treft veel ouderen

Tienduizenden ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen gaan er vanaf juli 2009 gemiddeld 135 euro per maand op achteruit door invoering van een vermogenstoets. Afhankelijk van hun vermogen moeten ze meer gaan betalen voor de zorg. Ook enkele duizenden mensen onder de 65 jaar, onder wie jonggehandicapten met bijvoorbeeld een erfenis, moeten voor hun zorg – via AWBZ en WMO – een fors hogere eigen bijdrage betalen door de vermogenstoets.

In de Tweede Kamer en bij ouderenbonden is hierover grote onrust ontstaan. Zij zeggen er „volledig door overvallen” te zijn. De ouderenbond Anbo zegt dat de toets uit de lucht komt vallen. „Dit is heel rigoureus.”

Het CDA is altijd mordicus tegen een vermogenstoets geweest, ook in het verkiezingsprogramma. Kamerlid De Vries (CDA): „Dit is een hele forse verhoging, met heel onrechtvaardige gevolgen. Ouderen die hun hele leven hard gewerkt en gespaard hebben, worden gestraft.”

De Vries kwam in 2007 met een motie tegen de vermogenstoets. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) vroeg hem die aan te houden en beloofde alternatieven te bekijken. „Daar hebben we nooit meer iets van gehoord, dus ik dacht dat de vermogenstoets van de baan was”, aldus het CDA-Kamerlid.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, geleid door minister Klink (CDA), komt de toets aan de orde in de wetswijziging van de AWBZ en de WMO.

In de begroting van Sociale Zaken staan de inkomensgevolgen al uitgewerkt. De maatregel treft 50.000 verzekerden. Circa 33.000 van hen zijn alleenstaande 65-plussers, 8.000 zijn ouder dan 65 jaar en behoren tot een meerpersoonshuishouden, en 12.000 gedupeerden zijn alleenstaand en onder de 65 jaar.

Het PvdA-plan voor de vermogenstoets moet de zorgkosten drukken. Die partij vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.