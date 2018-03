Tennisster Mauresmo breekt met coach

PARIJS. Tennisster Amélie Mauresmo heeft haar coach Loïc Courteau aan de kant gezet. De Française maakte dat gisteren bekend. Onder leiding van Courteau, met wie ze zes jaar samenwerkte, won Mauresmo in 2006 de Australian Open en Wimbledon en werd ze ook de nummer één van de wereldranglijst. De laatste jaren is de tennisster echter weggezakt. Mauresmo (29) staat nu 25ste op de wereldranglijst. Op de grandslamtoernooien speelde ze dit jaar weinig klaar. De Française verklaarde op haar website dat ze pas over enkele weken bekendmaakt wie haar in 2009 gaat begeleiden.