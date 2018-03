Tennis: Argentinië wil finale in hal

BUENOS AIRES, 30 sept. Argentinië wil de finale van de Davis Cup tegen Spanje spelen in de hal in Cordoba. De Argentijnse tennisbond heeft dat gisteren aan de internationale federatie ITF laten weten. De tegenstander van Nederland volgend jaar in de eerste ronde versloeg in de halve finale Rusland nog op een gravelbaan in de Arena Parque Roca in Buenos Aires, maar wil tegen gravelkoning Rafael Nadal op een andere ondergrond spelen.