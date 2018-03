Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage over de schietpartij op de Finse middelbare Seinäjoki-school op 23 september. De 22-jarige student Matti Juhani Saari schoot op zijn eigen school 10 mensen dood waarna hij zichzelf van het leven beroofde. Finland werd een jaar eerder ook al opgeschrikt door een schietpartij op een school. Hoe gaat het nu op deze school? Zijn de lessen al weer hervat? En hoe gaan de leerlingen en leraren om met dit afschuwelijke drama? Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. De betekenis van de financiële crisis voor de gewone man en vrouw. Verder een vervolg op een eerdere reportage over de autistische patiënt die in een isolatiecel werd opgesloten. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. De gehele uitzending is gewijd aan de wereldwijde financiële crisis met als hoofdgast Wouter Bos, minister van Financiën en vice-premier. Ned.2, 22.15-22.45u.

praatprogramma

De wereld draait door. Radiomaker en platendraaier Frits Spits presenteert zijn autobiografie: 60 strepen, de soundtrack van mijn leven. Roland Heister, directeur van Your Galaxy Space Tourism, Education & PR, komt aandacht vragen voor de ruimtereizen die hij organiseert in samenwerking met miljardair Richard ‘Virgin’ Branson. De presentatie is in handen van Matthijs van Nieuwkerk en zijn tafelheer is Giel Beelen. Ned.3, 19.30-20.15u.

Het elfde uur. De Rijdende Rechter Frank Visser praat onder meer over zijn een idee voor buurtrechters. Verder aandacht voor de documentaire die Herman Haan maakte over Herman en Anja du-Bois. Herman du-Bois zat samen met Wilco Vietsch ruim zeven jaar onschuldig vast voor de moord op Christel Ambrosius. Hoe pak je daarna je leven weer op? Ned.2, 21.20-22.00u.

Pauw & Witteman. Voorzitter van de SER, Alexander Rinnooy Kan, over de economische crisis. Judoka Dennis van der Geest komt vertellen over zijn teleurstellende aftocht in Peking dit jaar tijdens de Olympische spelen, wegens een blessure aan zijn rechterarm. Hij vertelt over zijn afwegingen om te stoppen met judo. Denise Kregel, dochter van éen van de brandweermannen die vorig jaar zijn omgekomen tijdens de brand in de scheepswerf De Punt, geeft haar reactie op een uitspraak van de rechter vandaag over de verantwoordelijkheid voor de brand. Ned.1, 23.05-0.00u.

Nederlands Film Festival journaal. Interviews, reportages en achtergrondverhalen ter gelegenheid van het Nederlands Film Festival. Presentatie: Twan Huys. Ned.2, 23.30-0.00u.

Informatief

NCRV Natuurlijk - Nederland onder water. Serie documentaires over waterdreiging en waternatuur in Nederland. Ned.2, 19.55-20.25u.

Tot de dood ons scheidt: Joke en Theo Thijssen. Joke Thijssen leeft gezond en rookt niet. Zij krijgt klachten in haar bovenrug en krijgt uiteindelijk te horen: „U heeft longkanker, niet operabel, met uitzaaiingen in de lever. Het spijt ons verschrikkelijk, maar u kunt nooit meer beter worden.” Ned.2, 20.50-21.15u.

Losing it: Griff Rhys Jones on anger. De Engels komiek, schrijver en acteur Griff Rhys Jones kijkt openhartig naar woedeaanvallen van hemzelf en anderen. BBC 2, 22.00-23.00u.

't Zal je maar gebeuren. Afl.: In vrijheid gevangen. Als de vermoorde Kristel Ambrosius 9 januari 1994 wordt gevonden, worden snel daarna Herman Dubois en zijn zwager Wilco Viets gearresteerd en veroordeeld tot tien jaar cel. Achteraf blijken ze onschuldig. Veertien jaar later vertellen Herman, zijn vrouw Anja en hun kinderen hoe diep de misser van justitie er bij hen sociaal en emotioneel inhakte. Een verhaal over onrecht, machteloosheid en vrijheid. Ook Peter R. de Vries doet een boekje open over de werkwijze van justitie. Ned.2, 22.50-23.30u.

Cinemania. Hoe er in films verschillende werelden naast elkaar kunnen bestaan. Onder meer een gesprek met regisseur Robert Jan Westdijk over zijn nieuwe film Het echte leven waarin echt en niet-echt op een filmset door elkaar heen lopen. Acteur Ramsey Nasr speelt in de film twee rollen door elkaar: Martin de regisseur en Martin de acteur die een rol speelt in zijn eigen film. De Amerikaanse filmpublicist Ken Dancyger legt uit waarom filmmakers aan één realiteit niet genoeg hebben. Bezoek aan de set van Het Huis van Emma Blank, waarin regisseur Alex van Warmerdam zelf een hond speelt en waarvoor een kapitale villa werd gebouwd in de duinen. Ook een kijkje op de set van Winterland. Beeldend kunstenaar Dick Tuinder filmde afgelopen zomer Winterland, over de avonturen van zijn stripfiguur Sally de Winter, een nieuwsgierig twaalfjarig meisje. Het is een roadmovie waarin Sally de weg terug naar de tweedimensionale werkelijkheid zoekt. Ned.3, 23.45-0.20u.

muziek

Later live ... with Jools Holland. Muziekprogramma. Optredens van Kaiser Chiefs, The Streets, Seasick Steve, Little Jackie en Boy George, gepresenteerd door de participerende muzikant Jools Holland. BBC 2, 23.00-23.30u.

sport

NOS: UEFA Champions League, Arsenal - FC Porto. Voorbeschouwing op de wedstrijd, rechtstreeks verslag van het duel en nabeschouwing. Presentator in Hilversum: Jack van Gelder, analyticus: Youri Mulder, presentator vanaf het veld: Tom Egbers en commentator: Jan Roelfs. Ned.3, 20.15-22.55u.