Tafeltennisser Keen stopt als international

ARNHEM. Trinko Keen (37) stopt volgende week als international. De tafeltennisser uit Arnhem maakte gisteren bekend dat het Europees kampioenschap, dat komend weekeinde in Sint-Petersburg begint, zijn laatste toernooi is. Keen behaalde in 1998 zijn grootste successen, toen hij bij de Europese kampioenschappen in Eindhoven brons veroverde in het enkelspel en landentoernooi. Vier jaar later won hij bij de EK in Zagreb ook brons in het dubbelspel, samen met Danny Heister.