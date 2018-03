Alle Nederlandse supermarkten storten vanaf volgende week 3 cent per kilo ingekocht varkensvlees in een fonds waaruit varkenshouders worden gecompenseerd voor het verdoofd castreren van biggen. Directeur Theo Roos van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft dat bekendgemaakt in Sterksel, waar gisteren de eerste varkenshouders slaagden voor een korte cursus verdoofd castreren. (ANP)