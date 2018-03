Morgen sluit het Stedelijk Museum Amsterdam de deuren van zijn tijdelijke locatie in Post CS, waar het sinds 2004 onderdak had. Ruim vijftien maanden zal het Stedelijk dakloos zijn – het vernieuwde museumgebouw aan het Museumplein gaat op zijn vroegst in december 2009 open. Om toch zichtbaar te blijven in de stad zal het museum zich op diverse plaatsen in Amsterdam manifesteren, onder de noemer ‘Stedelijk in de Stad’.

Volg het programma vanaf morgen op www.stedelijkindestad.nl

De Bouwkeet Vanaf vrijdag trekt het Stedelijk als een nomade door de Amsterdamse wijken in een voor de gelegenheid ontworpen paviljoen, De Bouwkeet. Vormgevers Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe maakten een zeven meter lange, multifunctionele container die tegelijkertijd als expositieruimte, filmscherm, loket en koffiecorner kan dienen. Alles is gratis toegankelijk. Op het programma staan lezingen, workshops, discussies en spreekuren met kunstenaars en museummedewerkers. De eerste halte is het Oosterdokseiland vlakbij het Centraal Station, en tegenover de nieuwe Openbare Bibliotheek. Ahmed Marcouch, stadsdeelvoorzitter van Slotervaart, zal De Bouwkeet om 18 uur onthullen. Tijdens de opening wordt er een speciale publieksactie gehouden: Koffergeheimen van Atelier Ted Noten. Hier kunnen bezoekers spullen waar zij afstand van willen doen op verrassende wijzen laten vereeuwigen.

De collectie De collectie van het Stedelijk krijgt de komende maanden onderdak bij collega-instellingen. In De Nieuwe Kerk opent op 13 december de tentoonstelling Heilig vuur, over religie en spiritualiteit in de moderne kunst. Tot 19 april komen eindelijk de topstukken van Mondriaan, Klee, Kandinsky, Pollock, Chagall, Malevich, Bacon, Koons, Kounellis en Kiefer weer eens uit het depot. En in de zomer van 2009 is het Stedelijk opnieuw te gast in het Van Gogh Museum, met de tentoonstelling Avant-gardes ‘20/’60, die tussen 26 april en 23 augustus de gehele nieuwe vleugel van het Van Gogh in beslag zal nemen. Te zien zijn kunstwerken uit de roerige jaren twintig – met stromingen als kubisme, surrealisme, Bauhaus en De Stijl – en zestig, toen pop-art, minimal art en conceptuele kunst ontstonden. Met werk van Mondriaan, Picasso, Malevich, Schwitters, Warhol, Andre en Nauman.

Zichtbaar Afwezig Studenten van de Rietveld Academie zullen gaan nadenken over de vraag hoe een onzichtbare collectie toch zichtbaar kan zijn. Onder de noemer Zichtbaar aanwezig bedenken zij projecten die de collectie van het Stedelijk toch weer in the picture brengen, bijvoorbeeld door de kunstwerken op stickers te verspreiden. Van januari t/m september 2009 zullen de meesterwerken uit de verzameling dus toch weer hier en daar in de openbare ruimte in Amsterdam opduiken.

Art Amsterdam Op de kunstbeurs Art Amsterdam, die gehouden wordt van 13 t/m 17 mei in de RAI, mag het Stedelijk Museum de speciale presentatie samenstellen. Het museum verhuist daarvoor de jaarlijkse presentatie van de Gemeentelijke Kunstaankopen dit keer naar de RAI. Voor deze editie, gewijd aan fotografie, zal gastcurator en fotograaf Hans Aarsman het thema onthullen, waarna kunstenaars worden opgeroepen werk in te zenden. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.

In West Bekende internationale kunstenaars – namen zijn nog niet bekend – zullen van 18 april tot eind augustus 2009 nieuwe werken maken op verschillende locaties in Amsterdam Nieuw West. Hiervoor zullen zij gaan samenwerken met buurtbewoners. Het voormalige GAK-gebouw aan het Bos en Lommerplantsoen is één van de uitvalsbases van In West.