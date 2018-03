Strijken en optreden

,,Kledingzakken?” „Ja.” Balancerend op de laadklep werpt Marcin Felis een laatste blik in de vrachtwagen volgepropt met apparatuur en instrumenten. „Strijkbout?” „Zit erin.” „Zeker weten?” „Zeker weten!”

Pas dan kunnen de leden van Moke op pad. Vanaf hun Amsterdamse oefenruimte rijden ze deze zondag, halverwege september, naar Rotterdam voor een optreden op de Uitmarkt. Daarna wordt het racen naar het Noord-Hollandse Hoogwoud, waar de band het festival Zomerpop moet afsluiten.

Het is ongeveer het 150ste optreden sinds anderhalf jaar geleden de debuutplaat Shorland uitkwam. De openhartigheid waarop de naar Nederland verhuisde Ier en zanger-gitarist Felix Maginn zijn jeugd in Belfast bezong, gaf de Amsterdamse britpopband een diepere dimensie. Daarna ging het snel: na optredens in platenwinkels van Groningen tot Breda volgden de clubs en grote festivals. Moke werd de maandelijkse huisband in het tv-programma De Wereld Draait Door. Hun obsessie voor smetteloze outfits werd beloond: modeontwerper Karl Lagerfeld toonde zich bereid de best geklede band van Nederland in het zwart te steken.

Straks zullen ze maar een half uur spelen. Maar dat is meteen een goede gelegenheid om de setlist te testen waarmee ze volgende maand door Europa gaan toeren. In Duitsland, België, Oostenrijk, Italië en Spanje zal Moke het voorprogramma verzorgen van de geestelijk vader van de britpop: Paul Weller. Dan is de cirkel rond. Want het was Weller die de band, nog voor de plaat uit was, twee avonden in Londen liet opdraven als support act. Na gemeenschappelijk studio- en kroegbezoek in Amsterdam was hij ervan overtuigd geraakt dat Moke ‘Fucking smashing tunes’ maakte. Die kreet werd vervolgens als keurmerk op de hoes geplakt.

Gitarist Phil Tilli wijst naar de grote witte letters op de felblauwe bus: ‘Verhuurbedrijf DIKS’. „Moet je nagaan: je komt aan in Londen en het eerste wat iedereen ziet is: dicks, oftewel: lulletjes! Dan heb je nog geen noot gespeeld en ben je al volkomen belachelijk.” En dus parkeerde Moke een flink stuk verderop. Dan maar een paar straten met versterkers sjouwen.

In Rotterdam giet het bijna onophoudelijk. „Dit wordt niks”, klaagt drummer Rob Klerkx. Maginnn probeert te lachen. „Welkom in Ierland”, zegt hij als de regen steeds harder tegen de backstagetent slaat. Tijd om te verkleden. Behalve een fles Jack Daniels staat er voor ieder optreden een strijkplank op de verlanglijst. Maar in Rotterdam blijkt die wens niet te zijn ingewilligd. „Dan maar zonder”, zucht bassist Marcin, terwijl hij een handdoek op tafel uitspreidt en de strijkbout aanslingert. Tilli ritst zijn kledingzak open. Trots haalt hij er in plastic folie verpakte broeken en overhemden uit. „Ik ben de enige die is overgestapt op stomen. Nooit meer strijken. Heerlijk!” Met een schoenlepel wringt hij zijn voeten in zwarte lakschoenen.

Na het strijken poetst Marcin zijn tanden. Maginn kijkt bezorgd in de spiegel naar zijn haar. „Vanochtend zat het nog fantastisch.” Tilli: „Als we in een club spelen, douchen we altijd van tevoren. Dan weet je zeker dat je haar goed zit.” Toetsenist Eddy Steeneken inspecteert Marcins broek. „Jezus man, dat lijkt wel origami!” Even later staat Marcin in zijn onderbroek voor de tweede keer te strijken.

In de coulissen verzamelt de band zich in een kring. Tilli houdt een peptalk. „Ook al weet je dat het niks is, we moeten de mensen die wél gekomen zijn een hart onder de riem steken.” De komende dertig minuten speelt Moke alsof heel Rotterdam is uitgelopen. Daarna is het snel omkleden in de backstagetent, waar het binnengelopen water wordt weggedweild. „Wat een glamour, hè”, zucht Maginn.

Een beveiliger komt binnenlopen. „Moke? Er staan wat dames te wachten bij het hek.” Er worden handtekeningen gezet op cd’s en zelfgemaakte Moke-agenda’s. Iedere fan mag met ze op de foto, maar die wordt wel door de bandleden gecontroleerd. Staan ze er niet goed op, dan moet het over.

Daarna is het haasten naar Hoogwoude. Vanwege de tegenwind haalt de bus net negentig. Tourmanager Willem belt bezorgd met de festivalorganisatie: hoe laat het ook wordt straks, de catering moet wel open blijven.

Zomerpop is na twee dagen feest en regenbuien verandert in een modderbad waarin iedereen tot aan de enkels wegzakt. Op sommige plaatsen liggen smalle steigerplanken als wankele loopbruggen in het gras. In de eettent voor artiesten staan vier vrouwen achter vier metalen vaten met een lepel in de aanslag. Een voor een scheppen ze op: kruimige aardappelen, doorgekookte bloemkool, ballen gehakt en voor de liefhebbers: vette jus. Ze wijzen naar twee pannen met heet water. Of de bandleden daarin hun bord willen afwassen.

Foeterend stapt Tilli de tl-verlichte bouwkeet binnen, die dient als kleedkamer. „Als je hoort dat de dj tussen twee bands Kinderen voor Kinderen gaat draaien, weet je in welke hel je bent beland.” „Boeren”, concludeert Klerkx. Steeneken: „Laat die clubs voortaan maar zitten.”

Wederom ontbreekt een strijkplank. Een donkere ruit doet dienst als spiegel. Maginn offert een schone handdoek op om de moddersporen van de vloer te boenen. „Zo’n overhemd kost normaal gesproken vierhonderd euro”, zegt hij bij het omkleden. „Karl kan mooie dingen maken, maar het is niet echt rockbestendig.” Hij krijgt gelijk. Even later regent het knopen.

Met de broeken opgetrokken tot aan de knieën maakt iedereen zich klaar voor de barre tocht door de klei, richting feesttent. Steeneken: „Moet ik met mijn nette stappertjes door de stront?”

Eenmaal op het podium is de show even onberispelijk als de outfits. Na drie kwartier is de halve feesttent plat gespeeld; en valt de andere helft om van de alcohol. Opgelucht en dampend van het zweet staat Maginn buiten op een steiger. „Nou, het was in ieder geval niet zo erg als we gedacht hadden.”

Moke speelt op vrijdag op het Geen Daden Maar Woorden-festival (Rotterdam) en zaterdag op Kraanpop (Berkel-Enschot). De optredens in het voorprogramma van Paul Weller op donderdag in Effenaar (Eindhoven) en zaterdag Paradiso (Amsterdam) zijn uitverkocht.