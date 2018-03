Straatcoaches in tweede wijk Utrecht

Utrecht, 30 sept. Na Kanaleneiland krijgt ook de Utrechtse wijk Overvecht deze week straatcoaches. De eerste zes coaches werden in mei ingezet om in Kanaleneiland jongeren, kinderen en ook hun ouders aan te spreken op hun gedrag. Ze hebben geen bevoegdheid om bekeuringen uit te schrijven, maar zijn volgens de gemeente `stevige toezichthouders`. Volgens burgemeester Wolfsen hebben de coaches bewezen bij te dragen aan de rust op straat. In 2009 zal het project verder worden uitgebreid naar de andere probleemwijken. In totaal zullen dan 31 straatcoaches actief zijn.