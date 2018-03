Stijg dan toch, verdikkeme!

850.000 euro per seconde. 51 miljoen euro per minuut. 4,5 miljard euro per dag.

Dat is wat Fortis in termen van beurswaarde gisteren verloor, nadát de regeringen van de Benelux zondagavond laat hadden besloten 11,2 miljard euro in Fortis te steken. Aanvankelijk leefde de koers van Fortis op, maar even na tien uur gisterochtend gooiden aandeelhouders massaal hun stukken in de uitverkoop. De prijs van een aandeel daalde in anderhalf uur tot 3,99 euro.

Vreemd, vond Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank en op dit terrein de belangrijkste adviseur van minister Bos van Financiën. Tegen verslaggevers van persbureau Reuters zei Wellink: „Gezond verstand zegt me dat wanneer de regeringen van drie financieel stabiele landen een bank redden, de aandelenkoers zou moeten stijgen. Financiële markten hebben tot op zekere hoogte hun richtingsgevoel verloren.”

Dat lijkt te kloppen: de totale waarde die beleggers voor Fortis over hebben was met 9,2 miljard lager dan de 11,2 miljard van de drie ministers van Financiën. Dat terwijl Wouter Bos en zijn collega’s uit België en Luxemburg met hun investering niet eens een groot minderheidsbelang van 49 procent vergaarden in Fortis als gehéél, maar slechts in de bankbedrijven in hun eigen landen.

En ze kochten dat aandeel niet op de publieke effectenbeurs maar achter de gordijnen van het moederconcern. Kennelijk hadden de bewindslieden zondag berekend dat een aandeel in een lokaal onderdeel van de bank-verzekeraar een hogere waarde vertegenwoordigt dan beleggers maandag toekenden aan het bedrijf in zijn geheel.

Wie is hier nu gek?

Ook anders bezien is Fortis’ beurswaarde al weken niet erg logisch. Die 9,2 miljard euro is namelijk óók veel minder dan het concern vorig najaar voor zijn deel in ABN Amro betaalde: 24 miljard. En ook nog steeds (een beetje) minder dan de 10 miljard die naar verluidt de vraagprijs is voor datzelfde ABN Amro, dat Fortis zondag weer in de verkoop heeft gedaan.

En neem het eigen vermogen van Fortis: ook al zo’n waarde die met ruim 24,5 miljard flink hoger ligt dan de huidige beurswaarde. Aan de hand van dat eigen vermogen berekent de belegger graag de zogeheten intrinsieke waarde van zijn aandeel: 11,18 euro, het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Weliswaar moet het laatst gerapporteerde cijfer naar beneden worden bijgesteld wegens de dalende beleggingen die het bedrijf wereldwijd heeft. Maar hoe dan ook zit in die intrinsieke waarde alles van enige waarde van Fortis: de kantoren, de inboedel, de uitstaande leningen aan bedrijven, het wagenpark van de directie.

Bos zei gisteravond op een bijeenkomst van de PvdA in Leeuwarden dat hij zondag met zijn mede-onderhandelaars bij Fortis niet de illusie had gehad dat hun reddingsplan de beurskoers enorm zou beïnvloeden. Daar kreeg hij gelijk in.

Zonder een waardeoordeel over de semiprivatisering van Fortis uit te spreken – beleggers vertellen er zelden bij waarom zij een bepaald aandeel verkopen – keek ‘de markt’ gisteren naar heel wat meer factoren dan alleen de kapitaalinjectie.

De olieprijs bijvoorbeeld. En de prijzen van andere grondstoffen. Die daalden flink gisteren en zetten ook de resultaten van andere sectoren onder druk. Daarom daalden niet alleen de koers van Fortis en andere financiële instellingen, maar álle aandelenkoersen op álle beurzen in Europa. Zeker nadat in de loop van de middag het nieuws uit Amerika kwam dat het Congres het reddingsplan dáár mogelijk zou blokkeren. Dat plan was nog veel ingrijpender.

Maar met de blik alleen gericht op Fortis lijkt de koersontwikkeling van gisteren wat, ehm vreemd.