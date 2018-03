Spuugbeest springt metverende boog

Rotterdam, 30 sept. Spuugbeestjes of schuimcicaden, insecten die behoren tot de beste springers van het dierenrijk, kunnen zo ver springen dankzij een verende boog tussen hun vleugels en hun achterpoten. Ze spannen de boog aan met hun spieren en genereren bij het loslaten een veerkracht die voldoende is om honderd keer hun eigen lichaamslengte te overbruggen - een hoogte van 70 centimeter. Dit wordt beschreven in het gratis wetenschappelijke tijdschrift BMC Biology.De vlo komt in vergelijking met zijn lichaamslengte ongeveer even ver als de schuimcicade. Volgens de onderzoekers heeft de schuimcicade uit een samenstelling van hard en rubberachtig weefsel een structuur gebouwd die doet denken aan de beste composietbogen van professionele boogschutters. Ze gebruiken hun springkunst om te ontsnappen aan vijanden. De schuimcicade is genoemd naar het beschermende schuim (koekoeksspog) dat het beestje om zich heen vormt in het eerste deel van zijn levenscyclus (als nimf).