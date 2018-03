Sprookje Fortis eindigt in nachtmerrie

De bijna-ineenstorting van het Belgisch-Nederlandse Fortis verliep volgens de gebruikelijke lijnen van het verhaal van een moderne bank die in moeilijkheden komt. Er was sprake van een te dure overname (van ABN Amro) op het hoogtepunt van de cyclus, een daaropvolgend kapitaaltekort, een ontkenning van de liquiditeitsproblemen, het beschuldigen van geruchtenverspreiders en de onvermijdelijke ontknoping in de vorm van overheidsingrijpen.

Fortis werd het afgelopen weekeinde gered, maar is bepaald nog niet in veiligheid. De regeringen van Nederland, België en Luxemburg staken 11,2 miljard euro in de om kapitaal verlegen zittende onderneming, nadat het tijdens noodonderhandelingen onmogelijk was gebleken een private koper te vinden. Door deze transactie zijn de autoriteiten van de drie Beneluxlanden in het bezit gekomen van 49 procent van de aandelen van de nationale Fortis-divisies. De verzekeringsdivisie van Fortis blijft buiten de overeenkomst, evenals de ABN Amro-bezittingen die het concern overnam.

De nieuwe topman van Fortis, Filip Dierckx, heeft gezegd dat hij het hebben van overheden als aandeelhouders in deze moeilijke tijden een echte „toegevoegde waarde” vindt. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Voor de gewone aandeelhouders blijft wellicht slechts ongeveer eenderde van de bankwinst van Fortis over. Dat komt doordat de Nederlandse en Luxemburgse divisies dochters zijn van de Belgische bank. De helft van de Nederlandse en de Luxemburgse bankwinsten zal naar de respectievelijke overheden gaan, en de helft van wat er overblijft, plus de helft van de winst van de Belgische bank, gaat naar de Belgische regering.

Bovendien zal iedere regering waarschijnlijk andere strategische prioriteiten hanteren en ongetwijfeld nauwkeurig in de gaten willen houden waar haar kapitaal naartoe vloeit. Nieuw aandelenkapitaal, dat in de respectievelijke nationale activiteiten wordt gestoken, is wellicht niet beschikbaar voor steun aan het hele concern.

Deze drieledige structuur lijkt slechts een tijdelijke noodoplossing. Uiteindelijk zal het concern vermoedelijk herenigd worden of ordentelijk worden opgedeeld.

Maar op dit moment is het voornaamste bezit dat te koop staat het belang van Fortis in ABN Amro. Fortis heeft 24 miljard euro betaald voor de Nederlandse consumentenbank en de vermogensbeheertak. De bank wordt nu geconfronteerd met de schande van het moeten verkopen van het grootste deel van die aanwinsten, nog vóórdat zij daar zelfs maar van heeft kunnen profiteren, in een snelle afwikkeling van de expansie die de nu vertrokken president-commissaris Maurice Lippens voor ogen stond. Fortis mag blij zijn als het de helft van zijn investering terugziet. Dit is opnieuw een sprookje uit de financiële sector dat door toedoen van de kredietcrisis in een nachtmerrie eindigt.

