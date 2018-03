Sluit eens een compromis

Come to Europe heette de EU-roadshow die afgelopen voorjaar door Kosovo trok. Doel was de Kosovaren uit te leggen wat de EU-missie van zo’n tweeduizend politiemensen en juristen kwam doen in hun land, en vooral ook wat die missie níét kwam doen – de elektriciteit repareren bijvoorbeeld. De verwachtingen waren hooggespannen en dan kon de Europese Unie het al bijna niet meer goed doen.

Volgens opiniepeilingen in Kosovo leidde Come to Europe tot meer kennis over de EU en de show bracht in elk geval één Kosovaar naar Europa: de 21-jarige Arber Kuci uit Pristina, die in Bulgarije journalistiek en politieke wetenschappen studeert. Hij won de Europa-quiz die bij de roadshow hoorde. De prijs: een vierdaagse reis naar Brussel.

Bij het kantoor van EU-buitenlandcoördinator Javier Solana zijn ze nu drukker met de EU-missie naar Georgië, die morgen begint en moet leiden tot het terugtrekken van Russische troepen uit Georgië, dan met de missie naar Kosovo, die al voorzichtig begonnen is. De medewerker van Solana die Arber Kuci zou rondleiden, is sinds vorige week in Georgië – Kuci moet het doen met een Italiaanse stagiaire uit Solana’s kantoor.

Het eerste programmaonderdeel is een gesprek met de Duitse christen-democratische Europarlementariër Doris Pack, voorzitter van de Balkandelegatie in het parlement. Pack komt een half uur te laat en kijkt verwilderd haar kamer rond: daar staat Kuci, met een paar journalisten en een cameraman van de Kosovaarse televisie. „Ik ken jou niet. Wat is de bedoeling?” Kuci krijgt geen stoel aangeboden, na een minuut of vijf staat hij weer op de gang.

Nu weet hij nog niets van de Balkanbemoeienis door het Europees Parlement. Maar Pack heeft hem wel duidelijk gemaakt hoe ondankbaar het zou zijn als de Kosovaren toch meer van de Verenigde Staten blijven houden, zoals nu het geval is, dan van de EU – waar het meeste geld vandaan komt voor de wederopbouw. En ze had een boodschap voor Kuci: de EU is altijd op zoek naar compromissen, consensus. Dat zouden ze op de Balkan ook eens moeten doen. Pack zei: „Maar daar betekent een compromis dat je hebt verloren. Je moet met je hoofd door de muur.”

De Nederlandse Europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks), die namens het Europees Parlement de gebeurtenissen en ontwikkelingen in Kosovo volgt en daar verslag van doet, stond niet in het programma. Maar Kuci kan bij Lagendijk langskomen, hij krijgt koffie, ze praten lang over een mogelijk EU-lidmaatschap voor Kosovo en Servië, dat Kosovo nog steeds beschouwt als een Servische provincie en niet als onafhankelijk land.

Kuci had in Brussel ook willen praten met de Finse Eurocommissaris voor uitbreiding, Olli Rehn, en met EU-buitenlandcoördinator Solana, maar alleen hun woordvoerders zijn beschikbaar. Na een halve dag wil de journalist van de Kosovaarse televisie al horen wat Kuci heeft geleerd in Brussel. „I’ve met Doris Pack”, zegt Kuci als de camera nog niet draait.

Daarna houdt hij een lang verhaal over Solana, die echt niet elke ochtend wakker wordt met diepe gedachtes over Kosovo. Dat is wel wat de meeste mensen denken als het over de Europese Unie gaat, zegt hij later: „Ze denken dat de EU alleen met hen bezig is.”

Kuci doet luchtig over zijn prijs – de quizvragen waren multiple choice en daar is hij goed in – maar tijdens een gesprek aan het eind van zijn bezoek, blijkt dat hij echt veel weet over de EU. Hij leest The Economist, voor zijn studie deed hij onderzoek naar de mogelijke EU-uitbreiding met Turkije. Het is niet eerlijk om dat land nu nog af te wijzen als lid, vindt Kuci. „Hoe de EU met Turkije omgaat, bepaalt óók het beeld van de EU in Kosovo. Je weet bij de EU-landen nooit zeker of ze zich aan hun beloftes houden. Er zijn zoveel spelers.”

Kuci kent de westerse clichés over de Balkan. Maar Doris Pack, zegt hij, had gelijk: Kosovaren vinden het moeilijk om een compromis te sluiten. „Het idee dat een sterke leider beter is dan een groep mensen die samen beslissingen nemen, is nog steeds populair.”

Hij sprak in Brussel met ambtenaren over de EU-missie en over het toezicht, door EU-vertegenwoordiger Pieter Feith, op het bestuur in Kosovo. Feith heeft vergaande bevoegdheden, hij kan benoemingen ongedaan maken en wetten tegenhouden. De Europeanen weten, zeiden ze tegen Kuci, dat de Kosovaarse leider Hasim Thaci de media in zijn land controleert. „Maar ze doen er voorlopig niets aan. Thaci krijgt de tijd.”