Slimme overname Wachovia door Citi

Een paar maanden geleden zou iedere suggestie dat Citigroup-topman Pandit ook maar zou overwegen een grote overname te doen genoeg zijn geweest om beleggers op de kast te jagen. Maar door de pijn van de kredietcrisis eerder te incasseren dan veel van zijn collega’s, was Pandit in staat om de in problemen geraakte bank Wachovia in te lijven. Hij heeft het grootste deel van de activiteiten van deze op drie na grootste bank van de VS overgenomen voor slechts 2,1 miljard dollar. Of hij en zijn betrekkelijk onervaren luitenanten hier voordeel uit kunnen slaan voor de aandeelhouders van Citigroup is echter twijfelachtig.

De transactie lijkt in financieel opzicht gezond. In de eerste plaats heeft Citi een verzekeringspolis van toezichthouder FDIC in de wacht gesleept tegen onverwachte verliezen op de 312 miljard dollar aan bezittingen (onder meer hypotheekobligaties) van Wachovia, die worden aangemerkt als ‘riskant’. Citi schrijft 10 procent daarvan af als onderdeel van de overname, en zal daarna drie jaar lang ieder jaar slechts de eerste 4 miljard dollar aan verliezen dragen van de resterende portefeuille.

De FDIC zal voor de rest moeten opdraaien. In ruil daarvoor krijgt de toezichthouder een mengeling van preferente aandelen en warrants ter waarde van 12 miljard dollar, waardoor hij tegelijkertijd kan profiteren van iedere stijging van de waarde van Citi en Citi’s kernkapitaal een steuntje in de rug kan geven.

In de tweede plaats heeft Citi zo’n 3 miljard dollar aan kostenbesparingen vóór belastingen geidentificeerd, die voor de aandeelhouders momenteel een waarde van ongeveer 18 miljard dollar vertegenwoordigen. Dit zijn handige cijfers om beleggers ertoe over te halen deel te nemen aan de emissie van 10 miljard dollar aan nieuwe aandelen, die de bank in de markt wil zetten als onderdeel van de transactie, om haar kapitaalbuffer aan te vullen.

De transactie lijkt – althans in één opzicht – ook iets voordeliger dan de overname van het noodlijdende Washington Mutual (WaMu) door JPMorgan vorige week. Na verrekening van het nieuwe kapitaal en de kosten van de FDIC-verzekeringspolis betaalt Citi een bedrag dat overeenkomt met ongeveer 6 procent van de depositowaarde. Alles bij elkaar kostte WaMu JPMorgan zo’n 6,25 procent. En Citi krijgt nu ook Wachovia’s divisies voor commercial, private en investment banking in handen, hoewel de bank, anders dan JPMorgan, ook het grootste deel van de schulden – ongeveer 53 miljard dollar – overneemt.

Pandit staat voor de uitdaging te bewijzen dat zijn team berekend is op de taak van het integreren van Wachovia en het besturen van een nog grotere instelling dan Citi al was. Zijn enige ervaring met een grote fusie was de overname door Morgan Stanley van Dean Witter, terwijl financieel directeur Garry Crittenden uitblonk in het afsplitsen van divisies bij American Express, en niet in het integreren ervan.

De twee hebben vooruitgang geboekt bij het stabiliseren van de balans en het terugdringen van de kosten, dit jaar met 10 procent. Maar de aandeelhouders hebben gelijk als ze nog geen oordeel willen geven over de vraag of deze slimme financiële transactie ook op de langere termijn een succes zal blijken.

