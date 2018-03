Schoolbesturen tegen akkoord werkdruk leraren

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs twisten over het vorige week bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao. Vrijwel alle schoolbesturen zijn tegen het akkoord. Volgens hen zou het akkoord 100 miljoen euro meer kosten dan aanvankelijk gedacht en daarmee onbetaalbaar worden. Om die reden heeft werkgeversorganisatie VO-raad voorgesteld het onderhandelaarsakkoord af te wijzen.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is vooralsnog niet bereid opnieuw te overleggen. De bond wil dat besturen en scholen zich voor 10 oktober in een vergadering uitspreken over het onderhandelaarsakkoord.

Op 12 september kwamen de partijen overeen dat de werkdruk voor leraren omlaag gaat. Met ingang van het komende schooljaar hoeven leraren met een volledige baan niet meer dan 728 uur les te geven.

Volgens de werkgevers leggen de werknemers die afspraak verkeerd uit. De VO-raad stelt dat de bonden op grond van de afspraken claimen dat leraren voortaan twee weken per jaar minder lesgeven. Volgens de VO-raad zou dat alleen mogen gelden voor leraren met een dienstverband voor de volledige werktijd. De VO-raad meent dat de cao door de uitleg van de bonden 100 miljoen euro duurder zou uitpakken en onbetaalbaar zou worden.

De werkgevers willen een snelle hervatting van het overleg. Door de nieuwe cao gaan de kosten voor onderwijspersoneel de komende twee jaar met 8 procent omhoog. Het betreft een loonsverhoging van 7 procent en 1 procent voor de verlaging van de werkdruk, heeft de VO-raad becijferd.

„Ik teken direct voor een cao van 8 procent”, zegt voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad. „Ik werk niet mee aan een cao die het lerarentekort nog groter maakt.” Ton Rolvink van de AOb reageert „verbijsterd” op de beslissing van de VO-raad het akkoord niet aan de leden voor te leggen. (ANP)