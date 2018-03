Sarkozy wil overleg over kredietcrisis

BRUSSEL.De Franse president Nicolas Sarkozy wil op korte termijn topoverleg over de kredietcrisis. Hij nodigt de leiders van Groot-Brittannië, Duitsland en Italië uit voor beraad in Parijs, een van de komende dagen. Over enkele weken wil Sarkozy topoverleg met andere economische grootmachten. De president zei dat gisteren in Marseille in de marge van overleg tussen de Europese Unie en India. Frankrijk is dit halfjaar voorzitter van de Europese Unie. Nicolas Sarkozy spreekt vandaag met de topmannen van de Franse banken en verzekeraars over hun financiële positie.