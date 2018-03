Ruud van Meijel weg als directeur ZNF

Ruud van Meijel, sinds 2002 directeur van Theaterproductiehuis Zeelandia, heeft besloten vanaf 1 januari 2009 zijn functie neer te leggen. Onder verantwoordelijkheid en initiatief van Ruud van Meijel en de artistieke leiding van dramaturg Alex Mallems verwierf de provincie Zeeland een belangrijk cultureel festival, het Zeeland Nazomer Festival (ZNF). Volgens Van Meijel ‘heeft hij Zeeland op de kaart gezet en is het nu tijd voor een nieuwe uitdaging’.

Het Zeeland Nazomer Festival kreeg snel landelijke bekendheid. In 2006 richtte Van Meijel het Theaterproductiehuis Zeelandia op. Niet langer zijn voorstellingen uitsluitend op locatie in Zeeland te zien, ook brengt het Productiehuis theater in schouwburgen in Nederland en Vlaanderen. Het ZNF werd in 2005 uitgeroepen tot het Beste Regio-evenement van Nederland.

Het stemt Van Meijel verheugd dat Theater Zeelandia per 2009 opgenomen wordt in de nieuwe Basis Infrastructuur, waardoor een jaarlijks bedrag van € 650.000 tot 2012 gegarandeerd is. Van Meijel: „Artistiek leider Mallems, de productieleider en tal van medewerkers blijven aan. Op dit ogenblik ben ik hard aan het werk voor het festival van 2009. Het ZNF blijft voortbestaan, daaraan is geen twijfel. Pas vanaf 1 januari ga ik echt omkijken naar iets nieuws.”