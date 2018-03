Rustiek bubbelspel

Soul Bubbles (Nintendo DS)

De Nintendo DS houdt het midden tussen een gimmick en een heel nieuw canvas voor gamemakers. De twee schermen van het draagbare spelcomputertje, waartussen de speler heen en weer kijkt, en de mogelijkheid om een van die schermen als touchscreen te gebruiken, zorgen helaas zelden voor nieuwe ideeën. De makers van Soul Bubbles zijn wél creatief geweest.

In dit spel moet de speler een bel naar de andere kant van een speelveld blazen. Er wachten hem talloze obstakels, zoals smalle doorgangen. De speler kan zijn bellen in stukken hakken, zodat ze er alsnog doorheen kunnen.

De aankleding is ook fraai. De hoofdrolspeler is een sjamaan die met zijn bellen verloren zieltjes moet beschermen, in een spirituele wereld. Hij moet weliswaar vijanden verslaan, maar die eindigen als vredige paardenbloemen.

Niels ’t Hooft