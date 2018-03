Roel Voorintholt krijgt Prijs van de Kritiek

Den Haag, 30 sept. Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans, krijgt de Prijs van de Kritiek 2008. De Kring van Nederlandse Theatercritici geeft hem de prijs in het bijzonder voor zijn kinderprogramma`s met Introdans Ensemble voor de Jeugd. Voorintholt (Enschede 1961) danste bij Introdans voordat hij in 1989 de succesrijke jeugdafdeling opzette. Sinds 2005 is hij artistiek directeur van het hele gezelschap. In juni schreef hij het jubileumboek Van ballenbak en Bolshoi. Eerdere winnaars zijn onder anderen Ivo van Hove, Theo Maassen, Johan Simons, Krisztina de Châtel, Pierre Audi en Jirí Kylián.