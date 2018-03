Bodem:250 gram bloemmespunt zouthalf zakje gedroogde gist2 theelepels suiker125 milliliter melk1 eiVulling:150 gram dessertrijst¾ liter volle melk2 verse eieren1 zakje vanillesuiker50 - 60 gram suiker (2 - 3 eetlepels)facultatief: 2 deciliter gezoete slagroom1 reep chocola

Ook vaak trek in echte rijstevlaai? Maak hem zelf. Vroeger deed je dat met traag kokende paprijst, maar die is op veel plaatsen niet meer te koop. Een sneller alternatief is dessertrijst, die ik op de schappen niet bij rijst aantrof maar bij griesmeel.

De bodem: doe de bloem met zout, gist en suiker in een kom. Verwarm de melk tot handwarm (niet boven de 40 graden). Klop het ei los. Doe de melk en de helft van het ei bij de bloem. Kneed alles 5 -10 minuten goed dooreen tot soepel brooddeeg. Laat dit afgedekt minstens een half uur op een warme plek rijzen.

Vet een platte vlaaivorm (diameter 28 - 30 centimeter) met olie of boter in. Stuif het aanrecht licht in met extra bloem en rol daarop het deeg uit tot een ronde plak van ongeveer 34 centimeter doorsnee. Leg die in de vorm en prik met een vork gaatjes in de bodem.

Vulling: kook de rijst in de volle melk in 14 minuten tot rijstebrij. (Magere melk brandt aan). Vijftien minuten laten afkoelen en nu en dan roeren. Verwarm de oven voor op 200 graden. Strijk de deegrand in met een beetje van het nog resterende los geklopte ei. Maak een kom vetvrij met azijn. Splits twee eieren in dooiers en eiwitten. Klop de eiwitten in de vetvrije kom stijf. Klop de twee dooiers romig met het laatste restje losgeklopt ei en de vanille- en gewone suiker. Roer dit mengsel snel door de lauwwarme rijst. Spatel de rijst door de eiwitten en schep deze vulling op de deegbodem.

Bak de vlaai op een rooster in het midden van de oven in 25 tot 30 minuten goudbruin en gaar. Laat de vlaai op het rooster afkoelen. Serveer desgewenst met een laag geklopte slagroom en strooi er geraspte chocolade over. Ook lekker met slagroom en druiven.

Annelène van Eijndhoven

