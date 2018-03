Rel dreigt om 33 tanks op gekaapt schip

Er dreigt een diplomatieke rel rond het schip met 33 tanks dat gekaapt is door Somalische piraten. De Verenigde Staten beweren dat de tanks bestemd waren voor Zuid-Soedan, de semi-autonome regio in Soedan. Washington wil niet dat Soedan wapens ontvangt.

De Amerikanen baseren hun lezing op niet nader aangeduide „documenten”. De Amerikaanse bewering staat haaks op die van Zuid-Soedan, Oekraïne – waar het gekaapte schip vandaan komt – en Kenia, waar de tanks van boord zouden worden gehaald. Zij hebben verklaard dat het wapentuig bestemd was voor het Keniaanse leger. De piraten op het gekaapte schip, de Faina, verklaarden vanochtend echter dat zij papieren hebben aangetroffen waaruit blijkt dat de tanks wel degelijk onderweg waren naar Zuid-Soedan.

Het meningsverschil tussen de VS en Kenia is saillant omdat Kenia een belangrijke bondgenoot is van Washington in Oost-Afrika. Het zou pijnlijk zijn voor zowel Washington als Nairobi indien blijkt dat Kenia fungeert als doorvoerhaven voor wapens richting Soedan. Washington is voorstander van een algehele wapenboycot tegen Khartoum, dat het beschuldigt van het sponsoren van terrorisme en het plegen van genocide in Darfur.

De Verenigde Naties hebben een embargo ingesteld op wapenleveranties bedoeld voor Darfur, niet voor Zuid-Soedan. De semi-autonome regio sloot in 2005 een vredesakkoord met de centrale regering in Khartoum. Zuid-Soedan hoopt in 2011 onafhankelijk te worden.

De Amerikanen hebben extra oorlogsschepen naar de Faina gestuurd „om te voorkomen dat de lading wordt gelost”, aldus een verklaring van de Vijfde Vloot. De Amerikanen zijn bang dat de machinegeweren an ammunitie die de Faina ook vervoert, in handen vallen van islamitische opstandelingen in Somalië. De Amerikanen zeggen „vooralsnog” niet te denken aan gewapend ingrijpen.

De Faina werd vorige week donderdag gekaapt. De piraten eisen 20 miljoen dollar losgeld. Van de 21 bemanningsleden zou de Russische kapitein zijn overleden als gevolg van hartproblemen.

Een Keniaanse maritieme organisatie meldde vanochtend dat drie piraten op de Faina zijn doodgeschoten tijdens een ruzie met andere piraten. De omgekomen zeerovers wilden onderhandelen met de Amerikanen terwijl meer radicale kapers desnoods het gevecht willen aangaan, aldus Andrew Mwangura van het East African Seafarers’ Assistance Programme in de havenstad Mombasa. (Reuters, AP, AFP)