Radio Voorkeur

Oba live. Praatprogramma over islam en moslims. Gesprek met jongerenwerker Said Bensellam over Marokkaanse probleemjongeren in Amsterdam-West. Verder o.m. aandacht voor het proefschrift van Miriam Gazzah: Rhythm and Rhymes of Life: Music and Identification Processes of Dutch-Moroccan Youth. Radio 5, 19.00-21.00u.

Kunststof. Schrijver Dimitri Verhulst praat over het boek waarmee hij doorbrak, Godverdomse dagen op een godverdomse bol, een oerknal van taal. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Kunstenaar Han Hoogerbrugge over zijn boek Modern Living. The graphic universe of Han Hoogerbrugge. Componist en liedjesschrijver Christiaan de Roo vertelt over zijn worsteling onlangs met de laatste zin van een liedje dat hij moest inzingen. Dat wilde maar niet lukken. Radio 6, 20.02-22.00u.

Casa Luna. Rechtstreeks vanaf het Kinderboekenbal praat Hans Hagen, schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk Vlammen over zijn manier van werken, de samenwerking met zijn vrouw Monique en zijn boek Verkocht, waarmee hij de Woutertje Pieterse Prijs 2008 won. Radio 1, 0.02-0.45u.