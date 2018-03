Promotor van een dwarse kunstmentaliteit

De zaterdag op 85-jarige leeftijd overleden galeriehoudster Riekje Swart hield niet van uiterlijk vertoon. Toen ze acht jaar geleden haar galerie op slot deed, sloeg ze uitnodigingen voor een banket en een overzichtstentoonstelling af.

Het tekent Riekje Swart. Bij openingen in haar galerie schonk ze een glas wijn of Fanta, maar aan toespraken of andere plichtplegingen deed zij niet. De uitnodiging voor haar crematie aanstaande vrijdag vermeldt ook nadrukkelijk: ‘Geen bloemen’.

Riekje Swart was als galeriehouder een laatbloeier. Tot haar 41ste werkte ze als personeelschef bij een bank. Maar toen ze begin jaren zestig van haar tantièmes een expositieruimte kon openen, ging ze voortvarend van start. Het tumult van Cobra denderde nog na toen Galerie Swart naam maakte met de abstract-geometrische kunst van Bonies, Ad Dekkers en Peter Struycken. Ook verwante, toen nog onbekende buitenlandse kunstenaars als Donald Judd, Richard Lohse en Robert Ryman nam ze in haar programma op.

Hoe ver haar faam als avant-garde galerist reikte, bleek toen op een dag Lucio Fontana aanklopte. De beroemde Italiaanse schilder wilde per se bij Swart exposeren.

De reputatie van Swart als pionier van de moderne-kunstwereld was aanzienlijk groter dan haar galerieruimte, eerst op de Keizersgracht en later in de Van Breestraat in Amsterdam. Aan jonge kunstenaars legde zij altijd uit weinig meer voor hen kon betekenen als zij bekend werden en de kunstwerken meer dan 10.000 gulden per stuk moesten kosten. Dan konden ze beter een grote buitenlandse vertegenwoordiger zoeken. In tegenstelling tot veel andere kunstverkopers wilde Swart vooral een mentaliteit verkopen.

Die mentaliteit was de controverse. Ze was een promotor van kunst die haaks stond op het gangbare. Toen haar belangrijkste kunstenaars Dekkers en Struycken eind jaren zeventig navolgers kregen die haar mateloos verveelden, wijzigde ze daarom radicaal van koers. De minimalistische kunst maakte plaats voor rauwe, stripachtige schilderijen over seks en geweld van jonge kunstenaars als Robert Combas, Hervé di Rosa en Milan Kunc.

Extreme prijsstijgingen dwongen haar een paar jaar later ook weer tot een afscheid van haar ‘wilde’ schilders. Probleemloos koos Swart voor weer een nieuwe generatie kunstenaars: de schilderijen op Turkse tapijten van Wim Delvoye, de decoratieve ‘glitterkunst’ van Bert Boogaard en Cecile van der Heiden en de cartooneske beelden van Joost van der Toorn en André van de Wijdeven.

Over de verwarring die ze met de aanhoudende koerswijzigingen bij haar vaste klanten veroorzaakte, zei ze in een afscheidsinterview: „De schrijver Robert Musil zegt ergens: ‘De kunstenaar is zijn tijd niet vooruit, de kunstenaar leeft in zijn eigen tijd, de anderen in die van hun ouders.’ Zo is het maar net.”