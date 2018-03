Pröll nieuwe leider Oostenrijkse ÖVP

Daags na de grote nederlaag is de leider van de conservatieve Oostenrijkse ÖVP, Wilhelm Molterer, gisteren afgetreden. Hij is opgevolgd door Josef Pröll, demissionair minister van Landbouw, Bosbouw en Milieu.

Molterer (53) leidde de ÖVP in de verkiezingsstrijd die zondag resulteerde in het slechtste resultaat (25,6 procent) dat de conservatieven ooit boekten. De partij verloor 16 van de 66 zetels. „Pijnlijk en dramatisch”, noemde Molterer die uitslag zondagavond.

Molterer is vicekanselier en minister van Financiën in de gestrande ‘grote coalitie’ met de sociaal-democratische SPÖ. Hij nam begin juli zelf het initiatief tot vervroegde verkiezingen door de samenwerking met de SPÖ op te zeggen. De ÖVP had toen in de peilingen een ruime voorsprong op de socialisten. Die sloeg zondag bij de echte stembusgang om in een ruime nederlaag.

Ook de SPÖ leed fors verlies (10 zetels), maar zij had haar partijleider (en kanselier) Alfred Gusenbauer al na de val van de regering vervangen door Werner Faymann. In de campagne deed hij het beter dan Molterer, al moesten beiden hun meerdere erkennen in de rechts-populistische FPÖ en BZÖ, die grote winst (samen plus 28 zetels) boekten.

Pröll (40) kreeg gisteren van de partijleiding „de vrije hand” om de ÖVP uit de misère te halen. Hij ging niet in op vragen over andere mutaties in de ÖVP-top. In de partij wordt gezinspeeld op vervanging van fractieleider (en oud-kanselier) Wolfgang Schüssel.

Pröll liet zich evenmin uit over zijn opstelling in de gisteren gestarte kabinetsformatie. Dat overleg wordt geleid door SPÖ’er Faymann. Diens voorkeur gaat uit naar hernieuwde samenwerking met de conservatieven. (AP, AFP)

