Programma PvdA: strenge extraeisen toetreding Turkije

DEN HAAG.De PvdA is voorstrenge extra voorwaardenaan Turkije als het land lid wil worden van de Europese Unie. Er zullen ”aanvullende afspraken`` gemaakt moeten worden over onder andere het vrij verkeer van personen. Dit staat in het gisteren gepubliceerde ontwerpprogramma voor de Europese verkiezingen van de partij. Het niet onbeperkt openstellen van de grenzen voor werknemers uit Turkije betekent een aanscherping van het PvdA-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer van twee jaar geleden. Dit programma isopgesteld door een commissie onder leiding van oud-minister Jan Pronk. De PvdA wil daarnaast dat met Turkije aanvullende afspraken worden gemaakt over toetreding tot het Schengengebied dat een volledig vrij verkeer zonder paspoortcontroles tussen de EU-landen garandeert. Ook zal Turkije niet automatisch moeten kunnen profiteren van alle bestaande landbouwsubsidieregelingen.