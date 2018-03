ProcesProbo Koala in Ivoorkust begonnen

Abidjan. In Ivoorkust is gisteren de rechtszaak begonnen tegen twaalf mensen die betrokken zijn bij het gifschandaal rond het schip de Probo Koala. Het gaat onder meer om de directeur van het lokale bedrijf Tommy dat een contract tekende met de Nederlandse multinational Trafigura om het giftige afval te verwerken en verscheidene haven- en douanebeambten. Ze worden beschuldigd van vergiftiging en medeplichtigheid aan vergiftiging. De Probo Koala kwam in juli 2006 aan in de haven van Amsterdam en bood daar afval ter verwerking aan. Trafigura stuurde het afval naar Ivoorkust, waar Tommy het giftige vuil zou verwerken, maar in plaats daarvan werd het gedumpt buiten Abidjan. Zeventien mensen overleden en honderdduizend mensen werden ziek