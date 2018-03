Proces Probo Koala begint in Ivoorkust

Abidjan, 30 sept. In Ivoorkust is gisteren de rechtszaak begonnen tegen twaalf mensen die betrokken zijn bij het gifschandaal rond het schip Probo Koala.De Probo Koala kwam in juli 2006 aan in de haven van Amsterdam en bood daar afval ter verwerking aan. De Nederlandse multinational Trafigura stuurde het afval naar Ivoorkust, waar het verwerkt zou worden. In plaats daarvan werd het gedumpt. Zeventien mensen overleden.