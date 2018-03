prachtige website over Darfur

Wat is er eigenlijk precies aan de hand in Darfur? Weinig mensen zullen het echt weten, laat staan begrijpen. Om die reden maakte de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations een interactieve website over Darfur, die dit jaar een Emmy Award kreeg. Met foto’s, videocommentaar van experts en een interactieve tijdslijn legt de site uit wat de menselijke, politieke, historische en militaire realiteit is in de regio.

