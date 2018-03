Peter Greenaway: scenario staat cinema in de weg

Het moet in een zeldzame vlaag van verstandsverbijstering zijn geweest dat het Netwerk Scenarioschrijvers de filmer, schilder en tentoonstellingsmaker Peter Greenaway als eregast uitnodigde op hun jaarlijkse landdag tijdens het Nederlands Film Festival.

Greenaway is al jaren een verklaard tegenstander van het scenario volgens klassieke wetten. De ‘verliteratisering’ van de film, die nu al 113 jaar boekverfilmingen en ‘geïllustreerde teksten’ heeft opgeleverd, staat volgens hem echte cinema in de weg. Het Netwerk is in de veertien jaar van z’n bestaan juist een wanhopig lobbyinstrument om het vak van scenarioschrijver van enige prestige te voorzien. Het werd dus een middagje zelfkastijding.

Volgens de Engelsman Greenaway, die vorig jaar nota bene een Gouden Kalf won voor zijn script van de Rembrandt-film Nightwatching, is het scenario vooral een vehikel om geldschieters mee te plezieren. „Nederland is een land van grote schilders. Waarom is daar niets van terug te zien in jullie films?” En: „Tekst is een dwangbuis voor de cinema.” Of: „Als jullie dan zo nodig woordkunstenaars moeten zijn, waarom zijn jullie dan niet een beetje meer bijdetijds? Waar is het scenario-equivalent van Joyce, Borges of Perec?” Dus: „Maak je nuttig en schrijf een roman, dat is beter voor de literatuur en beter voor de filmkunst.”

Dat Greenaways klacht terecht is, werd al dezelfde ochtend geïllustreerd tijdens een editie van het Schrijfpaleis Deluxe. Acteurs als Derek de Lint, Hadewych Minis en Saskia Temmink lazen live scripts van aankomende filmschrijvers. Geen moment maakten de gepresenteerde scènes en sketches nieuwsgierig naar de beelden die eigenlijk die woordenvloed zouden moeten vertellen. Sterker nog: de regieaanwijzingen waren helemaal niet visueel geïnteresseerd. Amusante hoorspelen werden het zo.

Het was dit weekend ook al gebleken tijdens de presentatie van de achtste editie van Kort!, het stimuleringsproject voor de korte film als genre. Die makers moeten in mei eens een weekendje naar de Kurzfilmtage in Oberhausen om te zien dat korte films niet alleen maar korte versies van lange films hoeven te zijn, met dezelfde logica en plotafwikkeling. De kortjes van Kort! blonken uit door saaiheid, op een enkele uitzondering na. Over vis & revolutie van Margien Rogaar speelt met fijne humor met die Hollandse hokjesgeest en De laatste dag van Saskia Diesing is zo’n letterlijke illustratie van het gedrag van alfamannetjes dat het dialoogloze filmpje er tragisch, komisch en groots van kon worden.

Is het toeval dat in beide filmpjes Bert Luppes de hoofdrol speelt? De acteursvereniging Act! zou zeggen van niet. Zij zien het liefst dat de acteur ook een ‘maker’ is. Daar maakte scenarioschrijver, scriptdokter en regisseur Paul Ruven korte metten mee: „In Amerika hoeven acteurs niet te dromen dat ze god zijn. Ze hebben marktwaarde en kunnen mensen in dienst nemen die rollen voor ze ontwikkelen.” Zelf dient Ruven liever een andere god: „Het verhaal. Alles moet erop gericht zijn het verhaal goed te vertellen.”

De nieuwe serie Kort! is vanaf vandaag te bekijken op http://www.cinema.nl/nps-kort/.